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最難大家來找碴！「鷹眼女孩」百秒破解1584張照

最難大家來找碴！「鷹眼女孩」百秒破解1584張照(圖片來源/youtube/CCTV挑战不可能官方频道)

友善列印
/綜合報導

許多人都玩過「大家來找碴」，總是讓人看得眼花撩亂。最近大陸一個節目《挑戰不可能》，為了挑戰「鷹眼女孩」蘇嘉琪，於是打造一個史上最難「大家來找碴」，用1584張人頭照片製作成兩張牆，且其中只有一張照片不同，沒想到她在極短的時間裡就找出答案，讓不少人大讚不可思議。

照片由上往下播放，而每次僅出現一行，且每行時間僅停留0.417秒(圖片來源/youtube/CCTV挑战不可能官方频道) 照片由上往下播放，而每次僅出現一行，且每行時間僅停留0.417秒(圖片來源/youtube/CCTV挑战不可能官方频道)

大陸節目《挑戰不可能》的工作人員，從1584張大頭照中隨意挑選出一張照片，並對照片中的人物進行微調，所以五官都與原照略有不同，並製做成兩張48行33列的螢幕牆，挑戰者需在10分鐘內找出不同，且只有一次的機會，而製作單位為了增加挑戰性，更在螢幕設置干擾機關，照片由上往下播放，而每次僅出現一行，且每行時間僅停留0.417秒。

蘇嘉琪僅花1分50秒就挑戰成功 蘇嘉琪僅花1分50秒就挑戰成功(圖片來源/youtube/CCTV挑战不可能官方频道)

而挑戰者是來自廣西柳州的8歲女童蘇嘉琪，由於她擁有超於常人的能力，具超強辨認能力與記憶力，許多人看見這項挑戰都找不出答案，而蘇嘉琪僅花1分50秒就挑戰成功，讓人嘖嘖稱奇。而蘇嘉琪先前就曾挑戰過類似項目，當時節目也組裝兩面相同色彩牆面，而她必需在48000個色塊中，找到唯一一片顏色不同的色塊，而當時她在極短的時間內完成挑戰。

最難大家來找碴！「鷹眼女孩」百秒破解1584張照(影片來源/youtube/CCTV挑战不可能官方频道)

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