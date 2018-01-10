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28歲女被叫「阿姨」火大了 餐廳下禁令：大刑伺候

28歲女被叫「阿姨」火大了 餐廳下禁令：大刑伺候(圖/ 翻攝自微博)

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／綜合報導
這名常常被稱為阿姨的女員工其實才28歲，平日跟學生們互動良好，都會叫她「爽姐」。 這名常常被稱為阿姨的女員工其實才28歲，平日跟學生們互動良好，都會叫她「爽姐」。(圖/ 翻攝自影片)

有句話說，年齡是女人的秘密，尤其女人最不喜歡被叫阿姨！大陸天津大學的學生餐廳出現一張特別的「重大通知」，居然下令不准叫店員阿姨，違者會被大刑伺候；原來是一名年僅28歲的女員工，不希望別人叫她阿姨，所以特地貼出這張紙條，讓校內學生都感到十分逗趣。

綜合陸媒報導，這名常常被稱為阿姨的女員工其實才28歲，平日跟學生們互動良好，都會叫她「爽姐」，只是最近學生餐廳外突然貼了張「重大通知」，上面寫著「凡年滿13周歲在校學生，誰再叫我阿姨，立馬拖出去大刑伺候」；而爽姐表示一開始只是開玩笑逗學生，怎麼知道一夕之間成了紅人，讓許多人「慕名而來」瞧一眼她是何方神聖。

最有趣的是，有學生寫了另一張紙條在旁邊，上頭看到大大的三個字「姐姐好」，然後底下教大家要如何跟爽姐點餐，「正確交流示範，第一是姐姐好！我要一份這個；第二是姐姐辛苦了，姐姐看著真年輕；第三是我還未滿13歲，我可以教您阿姨嗎？」，最後更畫上一隻類似爽姐樣貌的熊貓，並標示「惹不起，惹不起」。

爆紅的爽姐讓網友也都笑翻，紛紛留言稱讚她，「性格好可愛的小姐姐」、「好可愛，再叫阿姨，信不信我抖勺子」、「一看就是好相處的人」，也有人開玩笑說「我曾對食堂叔叔說『阿姨，我要這個』、『謝謝阿姨』」；還有認識爽姐的人跳出來表示，「性格真的很好啊這個妹子」、「長得可愛很親切」。

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