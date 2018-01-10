信封上「神秘藍線」功能超便民 網驚嘆：電影都用舔的

2018年01月10日 20:58 邱柏玟

女網友將自己發現的信封神秘功能，分享到網路上，引起上千網友讚嘆。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

現在會寄信的人已經越來越少，更別說會去注意信封、郵票等使用方式。近日有一名女子在網路上發文，提到自己難得需要寄信，沒想到用濕濕的手碰到信封上那條「神秘藍線」，指尖竟有黏黏的感覺，她才發現藍線其實就具備「膠水」的便民功能；有上千網友看完也紛紛驚呼，「第一次知道」、「長知識了」。

8日有一名女網友在臉書社團《爆廢公社》發文，表示自己平日很少寄信，一直不知道信封上那條「藍藍的」是有什麼作用，如果有遇到需要寄信時，就會在藍線上塗膠水；直到最近有一天她手剛好濕濕的碰到信封上的藍線，才發現沾水後藍線就會有黏性，「突然明白電影把信封拿起來，然後用舌頭舔它可以黏起來的原因」，稱讚這個設計真是方便，也忍不住好奇是不是只有她不知道這個功能。

女網友意外得知信封「神秘藍線」的功能，馬上引起上千網友按讚，有許多人跟原PO一樣都不清楚信封藍線可以這樣做，「我活到23歲現在才明白」、「我現在才知道」；還有網友直呼「原來電影都是真的」、「看到原PO這麼說，才想起來有些電影電視劇都好像有這樣做」。也有專業網友跳出來表示，「郵票也可以這樣做」。