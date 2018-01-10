情侶遇到節日易分手？專家分析4劫數：期待越大失望越大

2018年01月10日 21:37 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

感情問題往往困擾許多人，常常在過完節日聽到朋友分手的消息，但原來情侶遇到節日真的容易分手！大陸有一名心理專家表示，單身民眾可能覺得過節時被情侶放閃很困擾，但其實節日容易變成情侶的「劫」日，甚至有美國統計調查，年末節日大幅增加分手的機率。

大陸一名國家級心理諮詢師潘笑楠日前在《生命時報》分享，節日對於情侶來說有4大劫數，第一是期待感，因為俗話說「期望越大失望越大」，平時兩人過著平淡的生活，心中便默默期待節日會有些特別的驚喜，像是聖誕節、情人節的時候，就會希望能獲得比平時更多的關注；若對方沒有達到心中的期待，難免就會猜疑對方是否不在乎自己。

而第二是特殊化，情侶到了節日就會不自覺將對方行為放大化，無論是好的或是不好的，比如說另一伴的個性本來就健忘，但跨年時忘記帶照相機，就會被想成「一年一次元旦也會忘記，那心裡還有我嗎？」，結果就會導致兩人關係變得尷尬。

第三就是壓力，通常節日若有比較長的假期時，情侶可能會一同去探望長輩，在親戚你一言我一語的壓力下，很多不該說的話也會說出來，因此意外傷了兩人的感情；而最後的劫數就是辭舊迎新，尤其新年的時候大家總愛將「忘記過去」、「展望未來」這種話掛在嘴邊，就會令不少情侶在此時心中會浮現對這段關係的利弊，往往成了分手的催化劑。

不過，潘笑楠也分享有三種方式能幫助情侶，讓節日不要變成「劫」日，分別是瞭解另一伴的需求、站在對方的立場思考及良好的溝通，情侶要過節前可以先坐下來好好聊聊，彼此說出自己想做什麼或不想去哪裡等，不是自私地認為對方應該要怎樣或對方不該做什麼，好的溝通才能讓彼此好好維繫這段感情。