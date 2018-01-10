童模不堪網路霸凌自殺 父忍痛邀酸民參加葬禮

2018年01月10日 22:02 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

隨著網路世界發達，讓隱藏在背後的酸民也逐漸橫行。澳洲一名14歲少女，由於外型亮眼成為一名模特兒，但出名後，輿論壓力也伴隨而來，年紀輕輕她背負著酸民的惡言惡語，最終忍受不住選擇自殺，而她的父親為了要譴責網路霸凌，更PO文邀請酸民們參加女兒葬禮，讓他們看看，一句話是怎麼殺死一個人的。

14歲的艾米(Amy Everett)由於個性活潑，因此被選為擔任澳洲帽子制造廠商Akubra的代言人，之後陸續也有其他平面拍攝，不過出名後也為她帶來輿論壓力，艾米在家人面前總是強顏歡笑，就是不希望讓父母擔心，但最終她選擇在1月3日結束自己的生命，讓不少人感到惋惜，而她的家人更是痛苦萬分。

艾米的父親提克(Tick Everett)PO文譴責網路霸凌(圖翻攝自臉書/Tick Everett)

而艾米死後4天，她的父親提克(Tick Everett)PO文譴責網路霸凌，訴說失去女兒的悲痛，也提到許多人雖然認為自殺很懦弱，但他反而認為艾米是他見過最勇敢的天使，因為她始終勇敢的去追夢，提克還表示「如果你認為，在網路上攻擊別人只是開玩笑，甚至從中來滿足自己的優越感，我在此請你們來參加葬禮，看看你們造成的後果」。

而艾米所代言的Akubra也發文支持，表示對於聽見此噩耗感到心痛「艾米8年前替我們拍攝聖誕節宣傳照，最終卻因為酸民的暴力，逼得一個女孩結束自己的生命，我們也在此譴責，任何形式的霸凌都是不被允許的」，許多人也替這個年輕的生命感到不捨，也希望網友們能從中得到啟發，因為你的一句惡言，可能會傷害到一個生命。

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