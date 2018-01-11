2018年01月11日 08:46 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

立法院昨(10)日三讀修正通過《勞基法》修正草案，大砍勞工權益，從原本7休1變成14休2，工時間隔縮短成8小時。有一名自稱任職「保全」的網友就發文表示，自己的班表已經被改了「連續13天，還出現7到16隔天00到12的情況」，他想問這樣該離職嗎？

該名網友在「PTT」PO文表示，自己是一名「輪班機動保全」，每日工時8小時，月薪3萬、月休6天。他說道「今天我國通過新版勞基法，堪稱我國超英趕美神蹟法，公司火速排出2月新班表，已經出現7到16隔天00到12的情況，每個點上班時間不一樣，而且還真的連續13天，有跨日不太知道怎麼算？」

保全班表被改「連上13天」 網：有萬一晚上去找賴清德。(圖片／翻攝自PTT)

他無奈地問道「請問我該離職嗎？」對此，有網友就疑惑，「不是3月才開始實施嗎」、「二月就開始在打主意了嗎？」還有不少網友紛紛留言表示，「快逃啊～～」、「你可以當作做功德，要是有個萬一...記得晚上去找賴清德」、「16～00讓你休息8小你還不謝謝老闆」、「就當做是做功德啊」、「企業會自律啦哈哈哈，講這話的人有多天才」、「影響可大了，本來可以換加班費的，現在變成補休，補休休不完再變回1的不休假獎金，創造產業老闆的財富」、「老闆聽不到你能夠拍桌子」。