2018年01月11日 11:00 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

立法院昨(10)日三讀修正通過《勞基法》修正草案，對此一名位在花蓮開設冰店的店家以「真正的資方」角度發文痛批修法後所產生的問題，「賴院長，你不愧是個醫生。你真的很不會做生意，也搞不懂產業。」還說道「為了讓有些想多加班的勞工可以多賺點錢，這真是我聽過最幹的幹話。」

位在花蓮的冰店「正當冰」老闆在臉書上PO文表示，「現在讓真正的資方來告訴你，新版勞基法過關了，會發生甚麼事。」他舉出自己的店為例，「淡季，我用3個工讀2個正職、旺季則用4個工讀3個正職」，但是「新法上路真是大鬆綁，我算了算，旺季時我只要2正職2工讀就能run一家店一家夜市+所有行政工作了。」

以旺季的狀況來說，正職偶爾可以代工讀的班，晚上11點下班，隔天7點就可以叫你在店裡出現，做行政工作接著12點開店，顧到晚上7點(省掉一個人力)，工讀再來接班，工讀晚上11點下班，只要4個小時薪水(又省掉一個人力)，「原本要3個正職才能run行政工作與店面早班，現在2個就綽綽有餘。多出來的可以壓榨到底的時間，叫去代工讀上夜市班或店面晚班，又可以再省掉1至2個工讀人力。」

「讓真正的資方告訴你」新勞基法替慣老闆：一招壓低成本打天下。(圖片／王英豪攝)

正當冰老闆指出，因為「工讀的需求減少，正職1個當2個用，連勞健保團保開銷都減少一大堆。每個月20至30萬的人事開銷瞬間降到10萬上下。」正職每天超過八小時的都算加班，「勞資協議」一番，等我淡季時再用補休還你，實際上我根本不用付出多的成本，換句話說，「我的員工根本沒有多賺到一毛錢！」

他進一步點出問題點，連小小一家店就能少請2、3個人，請問，台灣會少掉多少工作機會？連小小一家店都能瞬間省下20萬，不用多一毛加班費，請問錢進了誰的口袋？如果未來1人當2人用是常態，你有家庭有小孩不能加班，你沒有『附加價值』，還找得到工作嗎？他氣憤地說「我付出的錢都少了，勞工的錢會變多嗎？『讓勞工賺更多的錢』還不是幹話？」

最後，他也表示，當對手大降人事開銷，反映在售價上時，所有不願意跟著新版勞基法為惡的老闆，怎麼競爭？百工百業中的好老闆都被這一發砲彈擊沉了，活下來的都是沒路用的慣老闆，一招橫徵暴斂壓低成本打天下，台灣的產業未來會怎樣？