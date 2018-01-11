媽媽曬女兒照問生理假 讓男網友排隊瘋喊「岳母好」

2018年01月11日 14:26 邱柏玟

為人父母都很在乎自己小孩身體狀況，就算是小傷或小感冒都會擔心很久。最近有一名愛女心切的媽媽網路上分享女兒照片，想問大家「生理期會請假不上班上課嗎」，但因為女兒太漂亮，讓根本沒有生理假的男網友紛紛在底下留言，排隊喊「岳母好」。

昨(10)日有一名媽媽在臉書社團《爆廢公社》發文，附上一張女兒的照片，並提到她很心疼女兒月經來身體不適，但卻依然得出門上課，儘管很想讓她請生理假在家休息，又怕女兒請假會被老師貼標籤，讓她很煩惱，於是想聽聽其他人意見，「請問女性生理期會請假不上班上課嗎？」

有不少女網友紛紛給予個人看法，「真的不舒服就該請假！這是健康為上，其他都可以再說」、「一個月一次的請假機會，好好對待身體」、「看狀況，我痛到臉色發白肚子絞痛才請假」，但有網友認真表示不是不能請假，「是擔心以後孩子會習慣請假，以後出社會也覺得小事請假很應該」。

除此之外，原PO曬出清純可人的女兒照，意外讓大票男網友暴動了，紛紛熱情留下回應，「岳母好」、「媽，交給我就沒問題了」、「岳母不需要擔心，我會好好的照顧好她的」、「岳母，我等等就去照顧妳女兒」、「來認親，未來的岳母，女兒給認識嗎」；有網友更開玩笑說「各式各樣的女婿都跑出來了」、「果然歪樓了，請您不用擔心，女兒會得到很多人照顧」。

媽媽本來只是要問「生理期會請假不上班上課」，卻因為女兒太漂亮讓男網友紛紛留言喊「岳母好」。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)