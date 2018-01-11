店員手滑誤訂？冰櫃被雪派塞爆 曝公司陰謀內幕

2018年01月11日 14:40 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

森永巧克力雪派（チョコモナカジャンボ）日前被日本網友票選為人氣冰品，不過它有紅到需要塞滿整個冰櫃嗎？日前一名網友在超市購物時，看見冰櫃裡塞滿雪派，讓人不禁聯想到，可能是店員不小心按錯下訂單，才會導致雪派賤價販售的狀況，不過依循詢問店家後，才得知原來背後暗藏公司的陰謀。

冰櫃被雪派塞爆，讓許多網友驚呼不已(圖翻攝自推特/かたまちぐらし！片町線民◢͟￨⁴⁶ 七瀬‏)

日本一名網友「207ryomaruyama」在推特發文，表示在超市冰櫃發現滿滿的雪派，而且已經塞到滿出來了，且標價一個優惠只要65日幣（約新台幣17元），讓他不禁驚呼「無論左邊、右邊還是前面，全部都是雪派，到底發生什麼事？」而該篇貼文也引發網友討論，許多人認為應該是店員「失手誤訂」。

冰櫃被雪派塞爆，讓許多網友驚呼不已(圖翻攝自推特/かたまちぐらし！片町線民◢͟￨⁴⁶ 七瀬‏)

根據《火箭新聞24》報導，致電到該店家詢問，提及是否因為誤訂太多貨，才會導致雪派塞滿冰櫃，沒想到這竟是店家的行銷手法。店員告知，由於與其他店家競爭激烈，因此總部才會指令下單，各地分店也有相同的「巨型銷售」手法，而且顧客反應也都相當不錯，而這次獲得關注，也成功製造話題。