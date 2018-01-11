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醫生爸花10萬「買免役證明」 男大生囂張嗆：有錢有勢就可以

醫生爸花10萬「買免役證明」 男大生囂張嗆：有錢有勢就可以(圖/本報資料照)(示意圖，非本人)

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根據我國《憲法》規定，男性都有服兵役的義務。但日前有一名男大生在網路上聲稱，自己是扁平足，但檢查後的結果卻無法免役，最後是爸爸動用關係，以10萬元買到一張「免役證明」，貼文曝光後受到不少批評，但男大生卻反嗆：「有錢有勢本來就可以ㄚ，這是我應得的。」

男大生10日在論壇「Dcard」發文表示，自己因有扁平足，所以本以為可能不用當兵，不料檢查後卻發現差了0.9度，「怎麼跟醫生求情也沒用」。後來，因自己的爸爸也是醫生，與醫院的人很熟，於是花了10萬元說服醫生，最終將扁平足度數寫高1度，「突然感覺錢也是能解決事情的嘛（當然也要有點人際關係）。真是太開心了，不用當兵囉。」

醫生爸花10萬「買免役證明」 男大生囂張嗆：有錢有勢就可以 男大生稱，有個本是醫生的爸爸花了10萬幫忙買免疫證明，引起網友討論。(圖/Dcard)

文章一出，有網友留言「四個月而已，果然是草莓ㄟ」，男大生還回應：「怎樣，有錢有勢本來就可以ㄚ，這是我應得的。而且扁平足真的很難過，別眼紅。」更囂張地嗆聲：「報ㄚ，ㄏㄏ，你根本不知道我是誰，要當兵的失敗組。」

根據「體位等級區分標準」規定，扁平足足弓角大於165.1度、小於等於168度者，會被判定為「替代役」；足弓角大於168.1度，則為「免役」體位。

醫生爸花10萬「買免役證明」 男大生囂張嗆：有錢有勢就可以 對於網友們的批評，男大生囂張回嗆。(圖/Dcard)
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