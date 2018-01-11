男友剛訂婚「秒找小三」回家 未婚妻目擊氣到墮胎

2018年01月11日 16:53 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

結婚是為兩人的愛情負責任，不過大陸一名渣男，送女友訂婚戒指後，竟還去找小三，讓人看得相當傻眼。女網友日前收到交往6年男友送的訂婚戒指，沒想到2個小時後，男友竟背著她約小三開房間，而她氣得到場抓姦時，男友還護著小三，讓該名女網友心痛不已，最後決定拿到肚子4個月的孩子。

懷孕4個月的女網友在微博發文控訴(圖翻攝自/微博)

女網友在微博爆料，交往6年的男友，早上8點送了她一枚價值9萬元（約新台幣45萬元）的訂婚戒指，沒想到2小時後，男友竟約20歲出頭的女大生回家，兩人更在床上激戰。女網友抓姦在床，期間狂甩男友好幾十個巴掌，而男友始終不吭聲，但當她斥責小三時，男友竟當起護花使者，攔住女友並掩護小三離開。

懷孕4個月的女網友的男友(圖翻攝自/微博)

該名女網痛斥，小三年紀輕輕還有一個超有錢男友，竟然還來搶別人的未婚夫，「如此卑躬屈膝就是為了等我回老家，然後跟我未婚夫約炮，噁不噁心」。更指控男友「以前你沒錢我從來沒抱怨，有什麼難關我都陪你擔，結果你對我做了什麼！」並將抓姦影片上傳網路，要讓大家看清楚「這對男女」的樣子，她也決定將拿掉肚子的孩子。許多網友也表示「「唉，6年的青春都餵狗了！」、「幸好婚前就知道，婚後才知會偷吃，反而更痛苦」、「看完真的替原po感到不捨」。