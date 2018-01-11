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物價漲多兇？雞排從35元變翻倍 網友超有感：回不去了

雞排示意圖。(圖/ 取自中時資料庫)

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有一名年輕網友表示聽到家人說以前花35元就能買到雞排，讓他難以置信。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》) 有一名年輕網友表示聽到家人說以前花35元就能買到雞排，讓他難以置信。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

在許多人眼裡台灣可以說是美食天堂，更有數不清的平價小吃，但隨著時代更迭，物價飆漲，有年輕網友聽到家人說「古早雞排才賣35元」，讓他難以置信；到他的疑惑也勾起大票網友的童年回憶，表示自己國小時用30元或35元就能買到好吃的雞排，也不禁令人感嘆，物價飆漲但薪水卻跟以前差不多。

昨(10)日晚上有一名網友在《批踢踢實業坊》發文，好奇「古早以前一塊雞排才賣35元」是真的假的，他說自己從小到大只有吃過50元或是60元的雞排，但家裡的長輩卻跟他說，「古早以前一塊雞排才賣35元」，讓他難以置信，深深覺得他們是在騙他，所以決定上網發問求解。

他的疑問瞬間勾起大票網友的回憶，紛紛留言憶當年，「真的…我國中吃過25元的G排(雞排)，好吃」、「十幾年前還有看到，1塊35，3塊100」、「15年前有雞排30+珍奶20，銅板50搞定」、「以前國小外面賣25塊，世界好吃」；很多人感嘆現在雞排一塊要70元，快讓人吃不下去。

有不少人對於原PO居然不相信以前雞排35元就買得到，猜測他年紀應該很小，「你年紀是多小啊」、「你是幾歲也太小…」；也有網友看到以前各種超便宜雞排的價錢，感慨地說「看看幾年這物價飆升的速度，其實很嚇人的」、「重點是以前的月薪跟現在差不多」。

沒想到他的疑惑，意外勾起大票網友童年回憶，甚至有人感嘆物價飆漲但薪水卻沒漲。 沒想到他的疑惑，意外勾起大票網友童年回憶，甚至有人感嘆物價飆漲但薪水卻沒漲。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

沒想到他的疑惑，意外勾起大票網友童年回憶，甚至有人感嘆物價飆漲但薪水卻沒漲。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》) 沒想到他的疑惑，意外勾起大票網友童年回憶，甚至有人感嘆物價飆漲但薪水卻沒漲。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

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