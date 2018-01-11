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相親被騙？訂婚才知未婚夫禿頭 女悔婚反被討分手費

相親被騙？訂婚才知未婚夫禿頭 女悔婚反被討分手費(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

男女到了適婚年齡，若還未找到對象，大多會嘗試相親。大陸一名女網友透過相親仲介認識男方，介紹人表示男子170公分且有房，但見面後男子卻只有163公分，讓女網友感覺被騙了，不過經男方多次懇求後，女網友決定給對方認識的機會，但直到去年訂婚後，才發現男方禿頭，讓女網友決定分手，殊不知反而還被討分手費。

網友「無助的一個人」在論壇「東方論壇」發文，表示一對男女透過相親認識，介紹人當時提到，男方已32歲，本科畢業；身高170公分，在寧波已有房子。於是兩人相約在7月9見面，女方發現男子僅163公分，雖然感覺被騙，但還是想嘗試先認識看看，之後得知對方父母離異，且父親還是一名賭徒，而所謂的房子目前也正在抵押，但男方再三保證自己沒有隱瞞，女子便給了交往的機會。

兩人安排訂婚宴前，女方才得知未婚夫禿頭(示意圖/達志影像) 兩人安排訂婚宴前，女方才得知未婚夫禿頭(示意圖/達志影像)

直到去年12月31日，兩人安排訂婚宴場地，女子才發現自己的未婚夫竟是禿頭，上網查後得知屬遺傳性落髮，會遺傳給下一代，女子認為自己被騙得太誇張，想了兩天後決定分手，儘管男子極力挽留，但女方害怕對方還有所隱瞞。1月7日雙方協議和平分手，但男方竟要求對方支付約會期間的餐飲費用，並繪製一張日期單，每次平均以花費300人民幣計算。

當初男方母親給女方一個金手鐲，女子原本想要歸還，希望最後能好聚好散，沒想到男方又以「已被戴過」為由，要求女方支付手鐲的費用，原PO提到「女方討要鐲子的發票，發現上面的購買日期為2016年2月9日，並不是為了女方特地買的，時間也過了有一年半了。女方不太想接受，但是卻被威脅，一定要把這些費用處理好，否則後面的日子也不會太平。」

男方還繪製一張日前單，要求女方每次平均以花費300人民幣還他用餐費(圖翻攝自/東方論壇) 男方還繪製一張日前單，要求女方每次平均以花費300人民幣還他用餐費(圖翻攝自/東方論壇)

事後，一名自稱男主角的網友又發文反控，當初有清楚向介紹人說明家中狀況，更表示「當初相親說女方想找個人好一點的，其他都不重要，就這樣開始交往了，我對她怎麽樣，她應該心知肚明，就連倒一杯水，也是我親力親為」，且每次來家裡做客，都是請女方最好的，12月31日兩人選好婚訂宴日期，跑了五間酒店，也隨她開心訂了4星級的，沒想到隔天就提出分手「說我都騙她，我活生生的一個人在你面前大半年，即使介紹人沒說，難道你是死人嗎？」

男方更指控女子有悔婚的前科紀錄，也解釋「鐲子確實是16年買的，那時候金價便宜就買了，反正是給未來媳婦的。就像買房子。難道前2年買的房子算舊房嗎？結婚是不是還要重新買套嗎，上門第一天我親手為你戴的，你還說很喜歡，之後你就一直戴手上。現在居然說一直放盒子裡沒動，我瞎啊？可能我是真的瞎。外表長相說父母給的。有你這麼瞧不起人的嗎？」

許多網友也看法不一，有人支持女方「其實我真心覺得禿頂沒什麼的，但是女方介意，你要尊重她。但是對你的那個清單實在是惡心」、「戴過的鐲子居然還要收折舊費！除了眼瞎的女人，沒人要你」，也人認為女方有問題「在一起半年都要結婚了，還找這麼個不三不四的理由分手，男方的要求不過分」、「我覺得女的肯定有問題，一般相處那麼多天了，禿頂不禿頂早就該看明白，嫁不嫁早就應該決定了，等婚期定了，你再悔婚，肯定有問題」。

文章來源：「無助的一個人」原文

文章來源：自稱男主角 原文

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