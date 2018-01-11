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德國7天上班超過35小時開罰 網淚崩：反觀台灣

工作示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

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《勞基法》三讀通過，讓許多台灣勞工失望，也有不少人在網路上抱怨，在一片叫苦聲中，有一名日本網友先前分享友人至德國工作的心得，幸福到直呼「再也無法回日本」。原來德國有法令規定「每日上班不得超過8小時」，這樣還被歐盟認為是過度工作的國家，特地規定「一周工時超過35小時就要開罰」。

有日本網友在推特上分享，自己遠赴德國工作的朋友在當地待了一段時間後，居然和他表示「再也無法回日本」，因為在那邊工作很幸福，通常早上7、8點上班，中午也有午休，下午4點就能回家，公司還會要你快點下班；若因故得加班，隔天就能看前一日加班多久，就提早幾個小時下班。

日本網友的分享羨煞萬千台灣網友，引起熱烈討論，「看看台灣勞基法修正案…」、「台灣老一輩：那個工作一定不正當」、「反觀台灣」、「台灣都已三讀了…」，儘管可能因為國情不同，每個國家都有訂定法令的原則，但有人感嘆「哈哈哈…為什麼眼淚流出來了」。

聽到在德國工作的細節，有網友忍不住問「去德國有什麼要求嗎？」，結果有自己或親友在德國工作的網友分享，「因為工作的關係，常常要跟德國人聯絡，他們還有寒暑假」、「歐洲很多國家都差不多，他們下班時間到就去聚會，過自己的人生」；而有人還說，「德國租屋比台灣還便宜，政府對租屋政策很完善，大多德國人都是租屋」。

外國人其實都不鼓勵加班，因為不少國家都會訂定法規開罰，像是德國被歐盟視為「過度工作」的國家，因此有規定當地勞工一周工時超過35小時就要開罰；所以有許多老闆寧願讓員工早點回家，也不希望他們辛苦加班。

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