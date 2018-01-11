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念學店不等於會失業！畢業生曝秘訣 驕傲：月收42K

念學店不等於會失業！畢業生曝秘訣 驕傲：月收42K(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

台灣不少人有迷失，認為「好學校」代表有「好工作」，但事實不盡如此。一名網友分享自己的故事，提到以前讀的學校被人稱為「學店」，即便他的成績不優秀，但他很清楚自己的目標，最後努力讀書成功考上公務員，現在領著月薪42K的收入，讓他不禁表示「我學店，我驕傲！」

一名於2017年畢業的學生在《Dcard》發文，透露自己的學校總被稱為學店，在許多人眼裡認為「畢業後也沒用」，於是他在2016年8月準備公務員考試，花了1年的時間也如願考上，雖然知道這份工作並不是自己的夢想，但起碼是一份穩定的工作，「沒加班薪水4萬2，但時常會加班，所以可能會領到5萬。用4萬來算，年收入有480K（實際會比這個高），是不是屌打很多行業呢？其餘公務員的福利也很好呀！」其實原PO的秘訣就是，找到自己的目標，而且努力的去實踐。

其實秘訣就是找到自己的目標，而且努力的去實踐(示意圖/達志影像) 其實秘訣就是找到自己的目標，而且努力的去實踐(示意圖/達志影像)

原PO也提到，目前任職於「監所管理員」，因為他認為不太人道，所以現今處於「騎驢找馬」的心態，先求有再求好比較重要，且也不用擔心自己會餓死，或讓家人擔心。最後也呼籲想考的學生，必須為自己設置「停損點」，才不會成為「萬年考生」，更奉勸「各位還在學的同學，當你在課堂上划手機的時候，當你不知道畢業後的去路的時候，就去考公務員吧！」

許多網友表示贊同「至少知道自己要做什麼」、「不管是什麼工作，自己喜歡自己滿意最重要」、「加油！沒有學不學店，只有自己付不付出」、「我讚賞你的心態，誰管你哪間大學」，不過也有人認為「所以到底有什麼好驕傲的...」。

文章來源：Dcard原文

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