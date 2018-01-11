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女兒拿到「NG版艾莎」秒幻滅 網笑瘋：眼睛長頭頂上

一名媽媽表示女兒開心打開奇趣蛋，卻拿到NG版艾莎，讓她開心不起來。(圖/ 翻攝自《爆廢公社》)

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奇趣蛋裡面的玩具艾莎居然是NG品，五官全跑到頭頂上，讓女兒感到不開心。 奇趣蛋裡面的玩具艾莎居然是NG品，五官全跑到頭頂上，讓女兒感到不開心。(圖/ 翻攝自《爆廢公社》)

市面上有些甜點會附贈玩具，深受小朋友喜歡。日前有一名媽媽上網表示，特地買奇趣蛋送女兒，但裡面的玩具艾莎居然是NG品，五官全跑到頭頂上，讓女兒感到不開心。而網友看到艾莎的照片，也都笑到快瘋掉，還有人替小朋友不捨，認為她「小小心靈受傷了」。

昨(10)日晚間有一名媽媽在臉書社團《爆廢公社》發文，分享前一晚帶女兒去超市買奇趣蛋(巧克力蛋裡面有玩具)，因為是女兒喜歡的《冰雪奇緣》系列，回到家女兒興奮地拆開包裝，第一個剛好就是女兒最愛的艾莎，只是看了一下就把它放在櫃子上，對她說了「媽媽，艾莎怎麼長得怪怪的」，但原PO並沒覺得有異狀，就說了「這妳以前也有，不是都長這樣嗎？」

但原PO越想越不對，她今天早上將「艾莎」拿起來仔細瞧了瞧，才發現她們居然開到「NG版」的，因為艾莎的五官全印在頭頂上，連她看了都笑到不行，明白了「難怪女兒開心不起來」，因為艾莎在女兒心中已經幻滅。

許多網友看到NG版艾莎的照片，簡直都快笑瘋了，「傻眼！這是要逼死誰！」、「好搞笑喔」、「小小心靈受傷了」、「笑死，真的長得怪怪的」；還有網友直說「標準的眼睛長在頭上，看高不看低」、「眼睛長錯位置」、「打開真的是驚奇蛋」。甚至有網友覺得長得像雞，「哥吉拉成精了」、「很像Yee(卡通角色)」。

媽媽將NG版艾莎拍照分享到臉書上，讓網友全笑瘋。 媽媽將NG版艾莎拍照分享到臉書上，讓網友全笑瘋。(圖/ 翻攝自《爆廢公社》)

還有人開玩笑表示，真的是眼睛長在頭頂上。 還有人開玩笑表示，真的是眼睛長在頭頂上。(圖/ 翻攝自《爆廢公社》)

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