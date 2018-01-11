少女「臉長腫瘤」畸形舌外露 拼考護理師救人

2018年01月11日 21:45 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

每個人都希望擁有健康的身體，但天生畸形是人類難以控制的。美國一名16歲少女，一出生就患有罕見疾病，一顆腫瘤導致她臉部腫脹、扭曲變形，當時醫師認為她活不過1歲，但她的家人始終沒有放棄，而少女也未放棄過自己，如今已16歲的她，不只將生命活得更精彩，且正努力讀書考取護理系。

來自美國加州的16歲少女賈桂林(Jacqueline Rodriguez)，一出生就罹患「淋巴管畸形（Lymphatic Malformations）」的罕見疾病，導致她臉部腫脹變形，之後醫師更在她臉頰內側發現腫瘤，且緊貼在唇舌因此無法切除，使得賈桂林嘴巴及舌頭腫大，長大後甚至無法開口說話、進食，僅能插上鼻胃管灌食活命，而講話也只能依靠平板電腦，透過寫字的方式對話。

賈桂林(Jacqueline Rodriguez)，一出生就罹患「淋巴管畸形」(圖翻攝自影片/youtube/ACSA - Association of California School Administrators)

由於賈桂林的外貌與他人不同，成長過程中也經常遭同儕取笑，或要接受路人投射異樣的眼光，「許多人總是對我指指點點，甚至說出侮辱的字眼，這些舉動都很傷害我，畢竟他們不了解我，其實我也只是一個普通人」，賈桂林儘管受到他人嘲笑，但在家人與朋友的陪伴與支持下，她更懂得珍惜自己的生命。

賈桂林沒有因此自暴自棄，反而活出自己的人生(圖翻攝自影片/youtube/ACSA - Association of California School Administrators)

賈桂林積極運動，學會打網球、彈吉他，也嘗試與家人到戶外活動，更努力讀書考史丹佛大學的護理學系，因為小時候在醫院接受護士的幫忙，她希望長大後也可以幫助別人。賈桂林的父親表示「她是我見過最棒的人，遇到了這麼多的難關，仍抱有自信與毅力，她是我與太太的驕傲」，不過，目前賈桂林臉部的腫瘤仍不斷成長，醫師也盡全力找出抑制的方法。