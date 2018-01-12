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知名火鍋店遭爆湯底回收 直擊「潲水油」倒鍋再上桌

知名火鍋店遭爆湯底回收 直擊「潲水油」倒鍋再上桌（圖／翻攝半月談影片）

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／綜合整理

中國大陸再爆黑心料理，知名火鍋品牌「大隊長主題火鍋」重慶分店，被民眾拍下回收顧客食用完的火鍋湯底，經簡單過濾再次加熱後上桌。據了解，該店在大陸地區共有上百家分店，是當地知名火鍋品牌，而重慶這間分店還被當地官方認定為「放心火鍋店」，沒想到卻爆發回收風波，顯得格外諷刺。

綜合媒體報導，被揭發的這間分店是「大隊長主題火鍋」的重慶北城天街店，一名鄧姓市民日前前往該店用餐，吃完後感到肚子痛，懷疑火鍋油有問題，為了找到證據，鄧男派人前往該店當臥底，結果拍下店家使用「潲水油」作為火鍋底料，讓他忍不住怒斥：「交了鍋底費，還吃潲水油，這種行為太過分了！」

直擊知名火鍋店「潲水油」倒鍋底再上桌 （影／翻攝半月談）

從曝光的影片可見，兩名員工站在廚房將顧客食用完畢的湯底倒入一個大鐵桶內，把鍋內食物殘渣丟入垃圾桶，接著再拿篩子過濾這鍋「潲水油」，將表面雜質撈除。靜置沉澱一段時間後，店員把大鐵桶內食用過的火鍋油倒入鍋內重新加熱，灑上乾辣椒及香料再次端上桌給顧客食用。

「漏勺一會兒在垃圾桶沿上磕，一會兒放入鐵桶裡撈，肯定不衛生。何況客人吃完後，有時候會往火鍋裡扔餐巾紙、煙頭等，桶裡不知道有多少細菌。」鄧男痛批店家收取了38元（約新臺幣173元）的鍋底費，明確表示這是「一次性鍋底」，沒想到竟是欺騙消費者。

從影片可見，店員將顧客食用完畢的湯底倒入大鐵鍋，隨後又將其撈起加熱給下一位顧客。（圖／翻攝半月談） 從影片可見，店員將顧客食用完畢的湯底倒入大鐵鍋，隨後又將其撈起加熱給下一位顧客。（圖／翻攝半月談）

鄧男還說，除了這間大隊長主題火鍋外，他還對重慶主城區裡的其他7家火鍋店進行調查，發現也同樣存在「潲水油」的情況。

報導提到，「潲水油」與地溝油同屬回收油，會因反覆加熱，產生大量對人體有害的物質，早已被明令禁止使用，目前這間火鍋店已經被勒令停業。

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