小三女兒驚曝「想自殺」 爸爸一段話暖哭網友

2018年01月12日 08:48 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

大多數人聽到有人「想自殺」時的反應，可能都會很緊張很激動地要對方「冷靜」、「不可以這樣想」、「不要衝動」，但這樣說就真的能夠挽救悲劇的發生嗎？一名經常分享育兒生活點滴的爸爸，就發文寫下就讀小三的女兒出現輕生的念頭，但他憑藉著高度智慧回應，文章曝光後，超過千名網友按讚分享，紛紛留言大讚粘迪舜的回覆很有智慧也相當暖心。

擁有一雙兒女的粘迪舜在自己的臉書粉專「粘拔的幸福碎碎念」上PO文分享，女兒和兒子都在書房內寫作業，但因為弟弟很快就寫完了，於是就下樓玩遊戲看電視，留下姊姊一個人在寫作業。粘迪舜說，「我知道女兒不愛落單，但沒寫完她又不想離開，尤其聽到弟弟在樓下玩得開心，肯定更不開心，於是我躲起來觀察她怎麼處理情緒」。

非常想下樓和和弟弟玩的姊姊，先是坐在樓梯口哭泣，後來她擦乾眼淚站起身來，「她收拾起書本，準備下樓找我們，不想要孤單的她，選擇不在原地忍受委屈，而是踏出去做改變。」她下樓後要求要在電視機前寫作業，也保證會專心，粘迪舜裝作若無其事地答應了，女兒也在家人的陪伴下完成了作業。

睡覺前，粘迪舜問女兒「妳剛剛在樓梯流眼淚時，心底在想什麼？」女兒語出驚人的表示「我就胡思亂想，覺得好討厭國語(作業)，甚至想自殺...」粘迪舜冷靜問說，「噢！自殺？？那妳想怎麼自殺呢？」女兒說「我想開窗戶從樓上跳下去，因為如果跳下去，一切就清爽了」，「可是後來我又想，跳下去就看不到你們了，會黏在地板上。而且靈魂會被關在地獄，地獄那些魔鬼會一直打我屁股！所以還是下樓找你溝通，幸好你也沒趕我上樓，還讓我只寫一半份量的評量，真的幸好有爸爸幫我，我完成複習後，心情也變好了。」女兒童言童語地說道。

粘迪舜聽完後，稱讚女兒其實很棒很勇敢，「你今天做得很棒，下樓找我溝通，你起身改變。我知道你的狀態不好，但你能盡力堅持住，完成該做的事情。你知道嗎？這是非常了不起的事情！」並緊抱著女兒親吻她的臉頰，引用一段鄧惠文醫師的話，要女兒銘記在心，「如果一個地方讓你覺得委屈，你可以走不要待在那裡哭。如果你只是待在那裡委屈，不溝通不改變，就是給別人一種很扭曲的指責。因為人只有被自己困住，沒有人真能勉強你什麼」。

粘迪舜也向女兒透露，因為哥哥的死，讓他體會到了生命的可貴，因此更加地珍惜每一天，「孩子！生命與時間就是如此的可貴，爸爸總有一天也會死，但我會盡力在還活著的時候，用心陪伴著你成長，直到生命的最後一天。何時死亡，請你交給上天安排吧！不要自殺，痛苦只是一時的，我們只能盡力活得精采，有一天即便是死了，在天堂時，你碰到我也能問心無愧，不是嗎？」女兒聽完後，點點頭便伸手和他打勾勾。

粘迪舜表示，或許這番言論對還在就讀小學三年級的女兒來說太過深奧，可能還無法完全了解，但他堅信女兒已經開始懂得「面對困難，應當是更積極去追求突破，學習轉念保持幽默，那麼永遠都有路走，自殺兩字，在生命中只是一場笑談而已。」

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