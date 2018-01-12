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表哥突致電討「一碗水」背後原因讓人驚呼：請節哀

表哥突致電討「一碗水」背後原因讓人驚呼：請節哀。(圖片／翻攝自爆廢公社)

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／綜合整理

當親戚突然打電話來向你要「一碗水」，你知道是什麼意思嗎？就有網友分享，最近接到表哥打電話到家裡面要一碗水，他還認真地跟對方講述解決方式，讓表哥是氣得想給他一拳，後來經過媽媽的解釋後，他才知道原來「一碗水」有通知親人死亡的意思，對此讓不少網友直呼「長知識了」。

一名男網友在臉書「爆廢公社」PO文表示，許久不見的表哥近日突然打到家裡，一開始就表示要找原PO的媽媽，他好奇了問了一句要做什麼？表格則回應說「我要跟她討一碗水。」他不解地說「不對啊表哥，水送到你們家？你們家在雲林縣欸，送到水都沒了，你們家停水哦？」

表哥有點無奈地回「叫你阿母來啦！」原PO傻呼呼的認真地講著解決方式「哥說真的啦，你外面水龍頭接就有水了，還要我們一碗水做什麼？你愛裝多少是多少啊」，這時原PO的媽媽突然從他頭上巴下去，並接過電話，還叫原PO「去旁邊給我跪好！」

後來媽媽向他解釋，「因為娘家報喪在以前說往生是對亡者不禮貌的。而且以前交通不發達。走到所有親戚家就會累會口渴，所以要水解渴後面留傳到現在就叫要一碗水。」他這才知道「一碗水」還有這一番涵義。文章曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛留言驚呼「長知識了！」還有網友則表示哀悼「請節哀」。

表哥突致電討「一碗水」背後原因讓人驚呼：請節哀 表哥突致電討「一碗水」背後原因讓人驚呼：請節哀。(圖片／翻攝自爆廢公社)

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