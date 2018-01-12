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網紅微博PO「想買國貨」 粉絲怒轟：美妝界林心如

網紅微博PO「想買國貨」 粉絲怒轟：美妝界林心如（圖／翻攝Catie臉書／Catie微博）

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／綜合整理

台灣知名美妝網紅Catie是許多人心目中的時尚指標，近日她在微博上寫道「逛淘寶看到『國貨彩妝』看起來很好用」，爭議性字眼掀起網友熱議，質疑其帶有政治立場，怒轟「美妝界林心如」，紛紛揚言退追縱。

Catie過去從美妝部落客起家，如今是台灣知名YouTuber，粉絲人數高達60幾萬，10日她在微博上好奇發問「最近逛淘寶看到好多國貨彩妝看起來很好用，想要淘一些來拍視頻，大家有沒有推薦的東西或商家？」

該貼文被粉絲翻出後，在各大社群平台掀起熱烈討論，對此一名《Dcard》女網友表示，一直以來都很喜歡看她各種開箱影片，無意間發現她在微博發表帶有爭議字眼，讓她感到傻眼，直言「當然她心中如果真的認為中國就是她的國家我也不反對啦，每個人有每個人的政治立場，但她目前的客群主要還是在台灣吧！感覺她這樣說有點不太好。」

其他網友們看後紛紛痛批「討好也討得太誇張」、「那他就去淘寶買他的國貨吧...我是不敢買啦」、「美妝界林心如」、「雙面人」；也有網友緩頰「我也是不反對他的立場啦，不過他這麼敢講，我還真的嚇到」、「我是覺得她可以婉轉一點的說『淘寶彩妝』，不用特別說國貨」、「在屬於中國的微博問對方的國貨，有必要如此政治敏感嗎？」

遭受網友一片罵聲後，Catie11日特地在臉書致歉，澄清使用「國貨彩妝」單純只是認為這是一個特定名詞，泛指中國本土的彩妝品牌，「因常常在淘寶看分享，看到的都是這樣寫，我也就沒多想在po文時使用了，對於造成大家的誤解是我的疏失」，並再次強調「我只分享妝容，政治不在我的討論範圍」。

Catie11日特地在臉書致歉，並強調「我只分享妝容，政治不在我的討論範圍」。（圖／翻攝Catie臉書） Catie11日特地在臉書致歉，並強調「我只分享妝容，政治不在我的討論範圍」。（圖／翻攝Catie臉書）
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