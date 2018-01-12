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好市多夯品老缺貨？遭疑黑箱作業 網友幫解釋：誤會了

好市多夯品老缺貨？遭疑「黑箱作業」網友幫解釋：誤會了。(圖片／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說。臉書)

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／綜合整理

好市多在去年推出不少爆夯商品，像是厚奶茶、草莓大福與法式焦糖奶酥等都引起了民眾搶購，但這也因此造成了經常出現「缺貨」的情況，但現在卻有民眾質疑好市多根本「黑箱作業」！對此，還有網友留言替好市多喊冤。

一名女網友在臉書「Costco好市多商品經驗老實說」上PO文表示，好市多一款「香脆顆粒花生醬」從去年10月就一直缺貨到現在，日前她打電話詢問客服進貨狀況，客服表示「汐止店有貨」，她20分鐘左右趕到現場，問了服務人員卻都表示「沒有進貨」，她傻眼直呼「我是問了客服才飆車過來的」。

後來值班經理表示，「東西在架上，剛剛才賣完」這番話讓她傻眼，直呼「你們服務人員跟我說根本沒有進貨啊！哪來的東西在架上？」這時候經理察竟改口，還表示可以賣她，問她要幾組，原PO透露要買三組，經理卻說只能買一組，經過一陣討價還價後，賣給了原PO兩組。

經理解釋說，雖然有進貨，但「有人」將整批貨都給訂走了。原PO不滿地說「大家都在繳年費，是不是應該把東西上架？就算他要整個棧板的貨，應該自己去搬啊！怎能黑箱作業，直接幫那位重量級的客人留下來，這樣會不會太離譜了，難道我們繳的年費不是錢嗎？有規定要整個棧板買才可以留貨嗎？」

好市多夯品老缺貨？遭疑「黑箱作業」網友幫解釋：誤會了 好市多夯品老缺貨？遭疑「黑箱作業」網友幫解釋：誤會了。(圖片／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說。臉書)

對此，下方留言則出現兩種聲音，有網友跟著痛批「太扯了，好市多可以這樣嗎？」、「我覺得你不賣我可以，但口徑應該一致，不要人到了才又說已售罄，窮人是不能買嗎！」、「好市多可以用預訂貨的？還是整批貨？根本私相授受吧！」

有網友則替業者喊冤，「如果有商業配送客人訂了單然商品會保留給商配，汐止大部分都是商業配送的訂單，不意外，如果你商配相信他們也會留給你呀」、「給商業配送會員預訂商品是好市多給的服務，他們確實可以不用去搬貨。」

還有網友解析，「其實現在客服專線跟賣場是分開的，打電話給客服是打到客服中心，而客服人員幫妳查詢電腦，看線上各店目前的庫存量，並不是在現場。所以會有跟現場不同步的狀況產生。再來就是各分店也會配送線上購物的訂單，所以版主遇到的那板貨或許是要配送給線上購物的訂單，所以當下主管也有他的難處。也因為這樣，就造成這一連串美麗的誤會了。」

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