2018年01月12日 15:48 綜合整理

中時電子報APP自從12/16改版送好禮以來，感謝粉絲們熱情參與！現在只要在手機上達成四個簡單步驟，立即擁有超過1/2以上的得獎機會，重點是千種獎品的總價值超過六位數字，獎項包山、包海、包美麗！請把握剩下不到1個月的活動時間（2017/12/20 AM09:00 -2018/01/31 PM23:59），就從立即下載中時電子報APP邊滑新聞邊拿禮物開始吧！

多項好禮任你抽 簡單四步驟

而超過六位數字的獎品總共有那些呢？我們精心為你準備了「澎湖福朋喜來登酒店 雙人住宿券」、「烏來雲仙樂園門票」、展覽票券、以及各種保養品，讓你在2月領獎後不須煩惱連日的假期要去哪走走，還能美美地與親朋好友相見！

贈獎》超過1/2以上的得獎機率 不快點下載怎行？

二、全國第一家離島5星級大飯店

【澎湖福朋喜來登酒店 雙人住宿券】

共抽出8名，1人一張。

福朋喜來登酒店，有著多項第一紀錄，澎湖第一家綠色環保旅店、第一家結合Night Show水舞、煙火旅店、第一家擁有無邊際泳池、第一家設有遊艇帆船碼頭設施、第一家結合燈塔功能飯店。這麼多的第一讓你在春節假期一整天免！費！泡在飯店裡都不無聊！

澎湖福朋喜來登5星酒店

二、 宛如仙境的烏來雲仙樂園，來趟復古的懷舊之旅

【烏來雲仙樂園門票】

共抽出50名，1人兩張。

【烏來雲仙樂園車+原民屋套餐】

共抽出20名，1人一組套票。

坐落在新北市郊區群山環抱的「烏來雲仙樂園」，搭乘全台獨一無二交走式空中纜車，朝著氣勢非凡的瀑布進入雲霧繚繞的秘境，走累了即可享用「原民屋套餐」、在寒冬的天氣還能徹底泡個放鬆的溫泉，讓身心靈都得到了完美的平衡與舒展！

全台獨一無二交走式空中纜車(圖/取自臉書雲仙樂園)

烏來雲仙樂園一角(圖/取自臉書雲仙樂園)

三、 三大展覽票券，度過童趣又文青的一天

【可愛巧虎島特展】

共抽出50名，1人兩張。

【粉紅豬小妹超級互動展】

共抽出50名，1人兩張。

【亞米．海因的設計狂想亞洲巡迴特展】

共抽出50名，1人兩張。

假日喜歡看展接受新知、或帶著小孩四處走走的話，我們獻上可愛又童趣的巧虎與豬小妹，不論你是想遇見童年的自己或是牽著家中可愛的小寶貝，都能透過不同的場景探索與遊戲！

可愛巧虎島特展(圖/時藝多媒體提供)

Peppa Pig粉紅豬小妹 超級互動展(圖/時藝多媒體提供)

Jaime Hayon亞米‧海因，來自西班牙的設計金童，獲媒體譽為「設計界達利」，橫跨藝術與設計。他擅長將天馬行空的想像轉化為現實創作，跨界時尚、潮流、實用與童趣的設計觸角，每件作品都衝擊、挑戰你的美感思考！邀你前往他雜揉幻想夢境與現實文化的奇幻狂想！

亞米．海因的設計狂想亞洲巡迴特展(圖/時藝多媒體提供)

四、再忙也要美美的 速效保養亮麗出門

【ONE DAY BIO法國煥采賦活新肌精露】

共抽出30名，1人一瓶。

【U Vakker美肌防曬氣墊慕斯】

共抽出90名，1人一瓶。

【TT面膜10份】

共抽出60名，1人10片。

最後，我們當然沒忽略了愛美愛保養的你，尤其是在更需要保濕滋潤的冬季裡！首先，是「ONE DAY BIO法國煥采賦活新肌精露」，一次提升細嫩、緊緻、抗皺、保濕、光澤五大美肌度。

ONE DAY BIO法國煥采賦活新肌精露(圖/One Day Bio 法國有機保養品官網)

「U Vakker美肌防曬氣墊慕斯」，同時兼顧防曬、控油、、持妝、防護、修飾膚色等，有如美肌APP修片之後的光采。

U Vakker美肌防曬氣墊慕斯(圖/U Vakker紅顏霏霏)

譽有征服法國人的台灣面膜「TT面膜-提提研」。剛開賣一度夯到便利商店全部掃空。現在不用跟人搶，我們直接一次送你10片！以上三種不同的保養品，就要你亮麗地出門遊玩，拍美照！