潛逃泰國14年！山口組老大因「霸氣刺青」成網紅 結果GG了

2018年01月12日 14:51 陳慶餘

日本山口組老大白井繁治，2003年因槍殺仇家遭到通緝而潛逃到泰國，14年來他隱姓埋名、娶了泰國妻子，在當地的一個小村莊過著簡單的生活，平常的休閒活動就是與村民下棋，但沒想到他卻因為身上的刺青太霸氣而成為網路紅人，相關照片在臉書上瘋傳後被日本警方發現，結果就是落得被逮捕的下場。

綜合外媒報導，現年74歲的白井繁治外貌瘦弱，若不是因為身上的刺青實在太顯眼，一般人根本就不會注意到他。2003年7月，白井繁治因為教唆手下槍殺仇家而遭到日本警方通緝，當時下手的手下全部被逮，而他則是潛逃到泰國隱居，一躲就是14年。

在逃到泰國後，白井繁治過著與過去打打殺殺完全相反的生活，還娶了一個泰國女人當妻子。試圖融入當地生活。平時靠碾米維生的他，興趣就是與村民一起下棋，但由於他身上的刺青實在是「太霸氣」，當地有年輕人將他的刺青照片上傳到臉書後，白井繁治意外成為網紅，相關照片隨即在網路上瘋傳。

白井繁治的照片在網路上曝光後，引起日本當地警方的注意，最後日本警方就靠著他身上的刺青，以及斷了一截的左手小指，認出他就是因殺人罪被通緝的山口組老大白井繁治，隨即聯絡泰國警方協助逮捕。

白井繁治落網後，承認自己曾是山口組的幹部之一，但對於多年前的槍擊案則是矢口否認。白井繁治表示，自己在泰國過著很平凡的生活，與過去的弟兄們已經沒有聯繫，只剩下一些人會一年來看他兩、三次，順便給點生活費。泰國警方表示，將會把白井繁治引渡回日本受審。