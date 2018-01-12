大陸冥婚盛行創商機 「美女鮮屍」喊價近70萬

2018年01月12日 15:00 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

隨著時代進步，但大陸仍有不少地區保留「冥婚」習俗，家中若有未婚的男性過世，就會購買女屍替兩人舉辦冥婚，也締造出龐大的商機，而外型亮眼的鮮屍，甚至可賣到15萬人民幣（約新台幣68萬元），由於價格高也衍生出盜竊、非法販賣女屍，甚至殺人等問題。

根據《網易》報導，上海大學民俗學教授黃景春表示，花10年時間研究觀察，山東、山西、陝西等地仍保有冥婚習俗，甚至衍生出龐大的市場，而女屍還分為3種等級，分別是鮮屍、濕屍及乾屍，而「鮮屍」是指剛過世還未下葬的女屍；「濕屍」則是已死一段時間，不過屍體還未成乾屍；而「乾屍」是過世多年僅剩下骨頭。

當地居民對於冥婚不以為意，而此習俗以山西最為盛行，調查後發現每個地區的屍體價格不盡相同，其中山西喊價最高，臨汾市一具「鮮屍」的標準價為8萬人民幣（約新台幣36萬元），而山西陽泉市則是賣5萬人民幣（約新台幣22萬元），且過世時間、外貌、年齡、學歷及家庭背景都影響價格，最優質的女屍還曾被賣到15萬人民幣（約新台幣68萬元）。

而當地居民對於冥婚深信不已，對象不僅是剛過世的未婚的男性，甚至去世多年且生前未婚的人也可以，若家裡過得不順，就會認為有祖先還單身未婚，因此才會波及祖孫。還有一陣子因女屍較少，當地居民只要得知有年輕女子病危，好幾10家喪子的家庭就會過來爭搶，最終以出高價者得標。

因為冥婚的商機龐大，盜墓、盜屍的事件層出不窮，甚至還有人不惜殺人販賣鮮屍(示意圖/達志影像)

據了解，也因為冥婚的商機龐大，盜墓、盜屍的事件層出不窮，甚至還有人不惜殺人販賣鮮屍，先前就曾有報導指出，從2013年至2016年間，至少有27具女屍被盜，而「盜屍者」落網後也供稱，這些女屍都做為冥婚所用，黃景春教授認為，隨著當地冥婚盛行，不少不良份子就會將目光移向弱勢群體，帶來的影響不可忽視。