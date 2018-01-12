2018年01月12日 15:42 綜合整理

拿起你的手機，下載「中時電子報App」，完成簡單4步驟，就有機會獲得隨機好書一本喔！

活動時間：2018.01.12 14:00-2018.01.18 23：59

活動獎品：隨機贈書

活動方式：

步驟一：成為「挖新鮮」粉絲

限時好康》寒流發威 趕快呼朋引伴來搶書陪伴寒冬

步驟二：更新或下載中時電子報APP

步驟三：截圖

打開手機【中時電子報】APP後，直接截取任一張首頁圖片

「中時電子報」APP截取示意圖

步驟四：將截圖上傳至臉書本活動頁面，即完成抽獎活動步驟。

限時好康》寒流發威 趕快呼朋引伴來搶書陪伴寒冬

完成以上4個步驟就有機會獲得隨機好書一本喔！

活動截止後，會從本活動頁面中隨機抽出10位幸運的粉絲，獲得好書一本。

活動得獎公布：2018.01.19 12：00 公布得獎名單→務必回來觀看結果噢!!

【注意事項】

1.活動所贈送的書本為隨機挑選，無法指定。

3.領獎方式為親領，請以身分證為憑

4.得獎者請在領獎前來信範例私訊至挖新鮮粉絲團，未回覆資料者視同棄權。

5.親自於【時報大樓】【近捷運龍山寺】台北市萬華區艋舺大道303號，請1F警衛撥打分機2670找許小姐領取。並攜帶：身分證正本及雙證件。領取時間週一到週五的上午九點到下午五點

6.主辦單位有權修改、暫停、取消活動