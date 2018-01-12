綜合整理
拿起你的手機，下載「中時電子報App」，完成簡單4步驟，就有機會獲得隨機好書一本喔！
活動時間：2018.01.12 14:00-2018.01.18 23：59
活動獎品：隨機贈書
活動方式：
步驟一：成為「挖新鮮」粉絲
限時好康》寒流發威 趕快呼朋引伴來搶書陪伴寒冬
步驟二：更新或下載中時電子報APP
步驟三：截圖
打開手機【中時電子報】APP後，直接截取任一張首頁圖片
「中時電子報」APP截取示意圖
步驟四：將截圖上傳至臉書本活動頁面，即完成抽獎活動步驟。
限時好康》寒流發威 趕快呼朋引伴來搶書陪伴寒冬
完成以上4個步驟就有機會獲得隨機好書一本喔！
活動截止後，會從本活動頁面中隨機抽出10位幸運的粉絲，獲得好書一本。
活動得獎公布：2018.01.19 12：00 公布得獎名單→務必回來觀看結果噢!!
【注意事項】
1.活動所贈送的書本為隨機挑選，無法指定。
3.領獎方式為親領，請以身分證為憑
4.得獎者請在領獎前來信範例私訊至挖新鮮粉絲團，未回覆資料者視同棄權。
5.親自於【時報大樓】【近捷運龍山寺】台北市萬華區艋舺大道303號，請1F警衛撥打分機2670找許小姐領取。並攜帶：身分證正本及雙證件。領取時間週一到週五的上午九點到下午五點
6.主辦單位有權修改、暫停、取消活動