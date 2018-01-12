老夫妻買便當出奧步「運氣不好沒吃到免錢」讓人傻眼了！

2018年01月12日 15:10 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

現代人忙碌，因此大多都喜歡買外食來解決一餐，就有網友表示，日前到一間便當店買便當，前面一對老夫妻正在結帳，他聽到對方向店員表示「剛剛用了一千元付帳，你們找的錢不對」，但店家向老夫妻表示，店內還未收到千元鈔票，老夫妻也僅說了「大概我們記錯了」，沒想到原PO到了超商後，又碰上了這對老夫，他們的對話更是讓原PO傻眼到爆了。

該名網友在《Wetalk》論壇上PO文表示，在便當店排隊等待結帳時，前面一對正在結帳的老夫妻，突然向店員說「我們剛剛拿的是一千元鈔票，不是五百元的，你們找的錢不對。」但是店員指向櫃檯旁邊放錢的籃子表示，「我們今天還沒收到一千元的鈔票，是收五百沒錯喔。」隨後老夫妻看了一眼則說「大概是我們記錯了，不好意思。」接著兩個人就拎著便當離開現場。

後來，原PO到附近超商去買飲料，碰巧又遇上了當時店內那對老夫妻在裡頭用餐，無意間他聽到兩人的對話說「沒注意到那家店居然是把收錢的籃子放在櫃台，下次記得不要再去了。」原PO有些困惑，接著聽到「今天運氣不好，沒吃到免錢的。還是轉角那邊那家店晚上人都比較多，改去那家看看」。

原PO這才發覺，兩人根本是慣犯，專挑店家忙的時候假裝找錯錢想要坑殺店家。原PO氣憤地說道，「真的很可惡，像便當店跟快餐店本來就沒有很好賺了，還要這樣子去詐欺，通常店家在忙的時候也不會注意，為求迅速打發也不太會確認，可能還會倒貼。」最後他返回店家告知這件事，也希望不要再有類似情況發生。