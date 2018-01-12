良心冰店2年走6員工遭控「慣老闆」 前員工打臉

2018年01月12日 15:57 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

立法院10日三讀修正通過《勞基法》修正草案，引起民怨。(資料照／張鎧乙攝)

立法院10日三讀修正通過《勞基法》修正草案，位在花蓮的「正當冰」隨後以「真正的資方」角度發文痛批修法後所產生的問題，直言「為了讓有些想多加班的勞工可以多賺點錢，這真是我聽過最幹的幹話。」一番話掀起網友熱議，對此有網友匿名指控是慣老闆，遭到前員工打臉。

一名網友匿名在《批踢踢實業坊》爆料，表示自己「夢到」花蓮一間冰店，「2017年12月以前正職的薪水是23k，扣掉勞健保實領約22k」，直到年底陸續出走4位正職後，2018年1月才調整薪資至25k，然而1月又有2位員工要離職，從開店至今共走了6位正職，「一間善待員工推廣正義的店家，弄得最後只有兩位新正職，過去的員工短時間內一一離職，是不堪忍受還是巧合，就請各位高手自己解讀吧。」

文章指出，老闆聲稱善待員工，但他卻發現「每天早上9點就可以看到店長已經在一樓準備包裝煮好、放涼的湯汁，當我6點下班的時候，店長還在上班；當12點晚班打烊完畢的時候，店長剛剛體力不支的倒在店面沙發上睡著了；凌晨3點，店長的鬧鐘響了，起床準備加熱、調製當天要包裝的湯汁...」，最後痛批「某冰店老闆也跟慣老闆其實也沒什麼不一樣！」

有網友匿名指控是慣老闆。（圖翻攝自PTT）

有網友匿名指控是慣老闆。（圖翻攝自PTT）

該文章引起網友熱烈討論，正當有網友質疑真偽時，其中一名自稱前員工的網友出面打臉，他提到店內驚人離職率，「我個人是因為大學在外地就讀因此離職，就我所知跟我同期的大學工讀生也是如此，另一位來自高雄的姐姐則是家裡的事情而回去高雄了。」

「我常常跟店裡不論正職工讀的員工閒聊，從來沒聽過有人覺得是被剝削或是壓榨所以打算離開，都是各自有打算才會離開。絕對不是你那什麼曖昧不明的『其他原因』造成人力快速流動。」

至於店長過勞一事，他則將責任怪罪自己，「我聽過不下10次老闆要求店長回去休息，可能真的是我太雷讓店長不放心，在我值班她下班時，仍會在後面協助我。老闆絕對沒有不合理要去店長無償加班的狀況。」

最後，他表示雖然無法提出有力證據，但身為前員工，「我要說怪叔叔是一個真正在乎基層員工、最希望也最努力落實勞資平衡的好老闆。」

不少網友看見前員工如此力挺老闆，紛紛留言「工讀生流動率本來就很高了，誰會part time做一輩子」、「領22－25K還會幫忙講話，真是好員工阿」、「那個亂做夢的要不要出來說一下？」