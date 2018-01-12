國三女作業不給抄！ 遭男同學氣憤持刀猛刺致死

2018年01月12日 16:09 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

在中國大陸發生一起駭人聽聞的國中生殺人事件！一名國中三年級的女學生，於本月9日時，遭到同班的一名男同學拿刀猛刺脖子，送醫後仍搶救無效身亡。女學生的母親悲痛不已，在事後發PO文敘述案發原因，「我女兒成績好，對方之前想借作業抄，被拒絕了，懷恨在心，竟趁學校午休行兇！」引發網友熱烈討論。

事發在福建莆田市仙遊縣的金石中學，一名就讀國中三年級的女學生，日前遭到同班男學生拿刀網脖子刺下去身亡。死亡女學生的媽媽相當難過不捨，她四處向學校老師和同學問及事發當下的情況。她推敲事發過程表示，在9日當天上午，有名男學生要借女兒的作業「參考」，女兒當下回絕了，豈料對方竟趁著午休，「拿著刀子走到我女兒座位旁，掐住我女兒的脖子，猛刺了好幾刀！」

描述到這，她悲痛又無奈地說「我女兒成績很好，一直都不用我們擔心，沒想到發生這種事情，兇手到現在一聲道歉也沒有，而且是未成年，恐怕也不會受到制裁。」當地警方後來也證實表示，「犯罪嫌疑人顏某霖因和同班同學林某怡發生口角，遂持刀往林某怡的脖子猛刺」，傷者第一時間被送往縣醫院搶救仍回天乏術，於當天下午3點死亡。而男學生是後來也自行到派出所內投案，其餘仍在調查當中，不便透露細節，並強調將會依法辦理。