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停車驚見「這張臉」險嚇死 網怒：怎還沒被砸

停車驚見「這張臉」險嚇死 網怒：怎還沒被砸(圖翻攝自/爆怨公社)

友善列印
/綜合報導

有不少車主怕車被偷，會使用特殊的方式嚇走竊賊，但若嚇到其他車主可就不好了。高雄一名網友表示，先前倒車入庫停車時，沒想到瞄見隔壁一輛車的窗上，竟露出一張慘白的臉，仔細一看原來是貼紙，讓車主氣得表示「還好我夠淡定」。

停車驚見「這張臉」險嚇死 網怒：怎還沒被砸(圖翻攝自/爆怨公社) 停車驚見「這張臉」險嚇死 網怒：怎還沒被砸(圖翻攝自/爆怨公社)

高雄一名網友在《爆怨公社》表示，昨(11)日開車至高雄漢神巨蛋，在停車場停車時，被隔壁另一輛紅色轎車嚇到，原來對方在車窗上貼了一張女鬼照，讓原PO嚇到直呼「快嚇死啦！還好我夠淡定～沒給他踩油門撞下去」。不過千萬不要用這種方式嚇竊賊，根據道路交通管理處罰條例16條規定，若計程車使用，將可開罰900元，雖然目前普通轎車並不會開罰，但這種行為已危害到他人交通安全。

之後也有網友在路上目擊(圖翻攝自/爆怨公社) 之後也有網友在路上目擊(圖翻攝自/爆怨公社)

許多網友也被嚇壞，表示「他車怎麼還沒被砸」、「半夜看這個心臟差點停掉」、「這會嚇死人的，尤其是在這麼冷的天氣」、「這台車晚上開出去，害人車禍就有得賠了」、「無聊當有趣」、「如果車主哪天車窗被砸了，真的也不意外」、「如果是因為看到這個導致騎士摔車，請問車主需要負擔責任嗎？」也有人碰到類似狀況「朋友在路上停紅綠燈，他從後面開過來也被嚇到」、「昨晚遇到馮迪索」。

還有網友看過擺放「馮迪索」款的貼紙(圖翻攝自/爆怨公社) 還有網友看過擺放「馮迪索」款的貼紙(圖翻攝自/爆怨公社)

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