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砸3億苦追兇手16年！神祕女DNA涉40起跨國犯罪 真相讓警超傻眼

「海爾布隆幽靈」在當年造成不小轟動（示意圖／shutterstock）

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德國、奧地利及法國等地，在1993年到2009年期間，出現了一名涉及多達40起犯罪的神祕女子，警方在各地的案發現場都能夠發現這名女性的DNA，其中一件在德國城市海爾布隆的殺警案，更是讓這名神祕女子被冠上「海爾布隆的幽靈」（The Phantom of Heilbronn）的稱號，在當時不少人都因此人心惶惶。

據了解，「海爾布隆的幽靈」因為犯下了多起罪案，在當時還有「幻影殺手」、「幽靈」、「無臉女」等等外號。1993年5月，德國一位62歲女子被人發現在自家中遭到勒斃，當時唯一的證據就是這名神秘女子的DNA，經比對後也沒有任何結果，案件從此變成懸案。

多起案件發生在德國海爾布隆，因此女子也被冠上「海爾布隆幽靈」之稱號（shutterstock） 多起案件發生在德國海爾布隆，因此女子也被冠上「海爾布隆幽靈」之稱號（shutterstock）

2001年3月，德國一名61歲的男子也在自家中遭勒死，警方在調查現場後，竟發現了與8年前命案的相同DNA，原以為當年的懸案可以因此出現曙光，但沒想到之後的調查結果卻讓警方更加絕望。

在接下來的10幾年之內，警方陸續在多個犯罪現場發現這名神秘女子的DNA，除了死者之間毫無關連外，犯罪手法更是一變再變，其中2007年的一件殺警案更是讓這名神秘女殺手的名號聲名大噪，這些看似毫無關聯的案件中，唯一的共同點就那個神祕女子的DNA，也讓「海爾布隆的幽靈」的名號開始漸漸傳開，更造成當地不少人的恐慌。

為了調查這名「海爾布隆幽靈」的真實身分，警方已砸下了將近3億台幣的資金，但卻完全沒有任何結果。直到2009年，相關案件才出現重大進展，當時法國的警方為了調查一個死亡難民的身分而比對了他的指紋紀錄，但沒想到這個神秘DNA又再度出現，這時警方才驚覺，很有可能是採集檢體的工具出了問題，果不其然，在更換了採集證據的棉花棒後，「海爾布隆幽靈」的DNA就從此銷聲匿跡，再也沒有出現過。

原來是採集DNA的棉花棒出了問題（shutterstock） 原來是採集DNA的棉花棒出了問題（shutterstock）

那這個被稱之為「海爾布隆幽靈」、「幻影殺手」、「幽靈」、「無臉女」的神祕女子到底是誰呢？調查小組在確認DNA來自棉花棒上頭後，循線追查到了奧地利一間棉花棒工廠，才發現原來是一名來自東歐的女工，在製作棉花棒的過程中誤將自己的DNA留在棉花棒上頭，才會導致這起長達16年的烏龍案件發生，不過即使知道了「海爾布隆幽靈」的真實身分，這幾年來的懸案真兇仍未明朗，警方還是得繼續追查下去。

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