 ;

「加1元多1件」較划算嗎？她上網一查發現真相

「加1元多1件」較划算嗎？她上網一查發現真相(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

美妝店經常打出「加1元多1件」活動吸引買氣，不少人也因此多買一件，但真的有比較划算嗎？一名女網友透露，先前至美妝店購買保溼水時，剛好看見店家在舉辦「加1元多1件」的促銷活動，因此便加購了，沒想到她好奇上官網查詢後，竟發現活動促銷方式大不同。

一名女網友在《Dcard》表示，先前至美妝店購買保溼水，剛好遇到「加1元多1件」的活動，於是她便開心的加購，沒想到事後上官網查詢後，竟發現相同的商品，在網路上價格竟是原本售價的一半，讓原PO驚呼「幸好有加，不然真的會懊悔死」。

「加1元多1件」較划算嗎？她上網一查發現真相(圖翻攝自/Dcard) 「加1元多1件」較划算嗎？她上網一查發現真相(圖翻攝自/Dcard)

而不少知情的網友表示「呃…在買一送一的時候，網路的價錢本來就是單買一罐的價錢呀」、「是真的！我還有買一個一樣480加一元多一件，網路價一樣241(元)。我一瓶便宜了0.5塊，心裡舒坦多了」、「我如果要買單罐都會去網路和實體比價」、「現在它店面促銷時，網路上就是用半價賣，之後沒促銷，兩邊都是恢復原價」。

也有網友表示會多做比較「因為知道店家一定會把價格提高促銷呀(慣用手法)，而且有時只需要一罐不想花這麼多錢，我就會先從網路下手。只要看到多1元一件，或者任兩件幾折我就會小心一點」，還有人認為實體與網路雖價格不同，但各有優勢「其實覺得店面買比較快不用等，而且不用怕商品有問題還要退貨」、「網路買要湊免運費啊！」、「只是販售方式不同，選擇適合自己的比較重要」。

停車驚見「這張臉」險嚇死 網... 早起太累！3歲童表演一半睡在...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。