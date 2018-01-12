2018年01月12日 17:53 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

美妝店經常打出「加1元多1件」活動吸引買氣，不少人也因此多買一件，但真的有比較划算嗎？一名女網友透露，先前至美妝店購買保溼水時，剛好看見店家在舉辦「加1元多1件」的促銷活動，因此便加購了，沒想到她好奇上官網查詢後，竟發現活動促銷方式大不同。

一名女網友在《Dcard》表示，先前至美妝店購買保溼水，剛好遇到「加1元多1件」的活動，於是她便開心的加購，沒想到事後上官網查詢後，竟發現相同的商品，在網路上價格竟是原本售價的一半，讓原PO驚呼「幸好有加，不然真的會懊悔死」。

「加1元多1件」較划算嗎？她上網一查發現真相(圖翻攝自/Dcard)

而不少知情的網友表示「呃…在買一送一的時候，網路的價錢本來就是單買一罐的價錢呀」、「是真的！我還有買一個一樣480加一元多一件，網路價一樣241(元)。我一瓶便宜了0.5塊，心裡舒坦多了」、「我如果要買單罐都會去網路和實體比價」、「現在它店面促銷時，網路上就是用半價賣，之後沒促銷，兩邊都是恢復原價」。

也有網友表示會多做比較「因為知道店家一定會把價格提高促銷呀(慣用手法)，而且有時只需要一罐不想花這麼多錢，我就會先從網路下手。只要看到多1元一件，或者任兩件幾折我就會小心一點」，還有人認為實體與網路雖價格不同，但各有優勢「其實覺得店面買比較快不用等，而且不用怕商品有問題還要退貨」、「網路買要湊免運費啊！」、「只是販售方式不同，選擇適合自己的比較重要」。