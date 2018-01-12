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臉書牽500公里紅線 女回陌生男留言「6天後結婚」

臉書牽500公里紅線 女回陌生男留言「6天後結婚」(圖翻攝自臉書/Chidimma Obodoechina Amedu)

友善列印
/綜合報導

臉書盛行時，不少人會亂加陌生人為好友。非洲奈及利一名男子阿米杜（Chidimma Amedu），上個月在臉書發文要找「結婚對象」，沒想到意外收到許多人留言，期間一名女子也好奇的留下訊息，豈料竟牽起兩人的姻緣，雙方一見鍾情，僅花6天就完成終身大事。

根據《BBC》報導，阿米杜原本與前女友約定在去年12月結婚，殊不知去年3月兩人最後以分手收場，心灰意冷的阿米杜很渴望結婚，於是在臉書上徵老婆，寫道「由於年紀到了，我也做好了準備，不想再浪費時間。有意者請寄出你的報名申請單，符合資格者將在2018年1月6日與我結婚，而時間到2017年12月31日晚上12點截止」。

而這篇PO文陸續也收到回覆，其中女網友伊玖瑪（Sophy Ijeoma）寫道「有興趣，請私訊我…哈哈」，成功吸引阿米杜的注意。不過，伊玖瑪起初只是抱著開玩笑話的心情回覆，順便幫忙炒熱貼文，沒想到意外牽起紅線。儘管兩人1年前就成為朋友，但期間曾未有交集或聊過天，於是阿米杜趕緊私訊對方，之後也透過臉書打電話聊天。

聊了2天後，住在首都阿布加（Abuja）的阿米杜為了見愛人，於是飛奔至距離500公里的埃努古（Enugu）找伊玖瑪，兩人一見鍾情、墜入情網，阿米杜甚至邀請女方到家裡見親友，更向他們介紹「這就是我要娶的女人」，在取得家人同意後，兩人從認識到結婚，僅花6天就完成，他們也在臉書貼出結婚時的照片，夫妻倆臉上洋溢著幸福的笑容。

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