2018年01月12日 21:22 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

上圍豐滿是不少女性的夢想，不過蘇格蘭斯通豪斯（Stonehouse）一名正妹透露，她13歲時胸部就發育到DD罩杯，小時候只要在異性面前跑步，就會覺得尷尬，如今20歲的她已經擁有32K雙峰，但也為她的生活帶來不便，因此在募款平台上發起活動，希望可以動縮胸手術。

綜合外媒報導，現年20歲的潔思米（Jasmin Vlassi）表示，13歲時就擁有DD 罩杯，上體育課時都會感覺尷尬，甚至在異性面前也不敢跑步，所以她都會盡可能避免，每次只要聽見自己的胸部又升級，她都會感到很想哭，沒想到7年後，她的胸部更長到32K，由於胸部過大，也造成她患有罕見的骨骼疾病，潔思米很害怕未來胸部還會持續生長。

「國中就擁DD cup」32K正妹上網求助 募款求縮胸(圖翻攝自臉書/Jasmin-Alexandra Vlassi)

潔思米決定在募款平台《GoFundMe》發起活動，提到「我一直在猶豫要不要尋求幫助，因為我知道有人比我更需要，但我覺得我應該試一試，畢竟我實在無法負擔「縮胸」的費用，但我真得很希望可以動這項手術，我不會將自己說得多可憐，只是望有意願者可以提供幫助，在此獻上最深的感謝」，許多網友得知後也紛紛替她打氣。