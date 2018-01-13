司機嗆年輕人怕苦！孫大千提3點勸老謝：時代不同了

2018年01月13日 08:19 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

財信傳媒董事長謝金河在臉書表明贊成勞基法修正，並引述計程車司機與他的對話。（圖翻攝自謝金河臉書）

《勞基法》修正草案10日三讀通過，財信傳媒董事長謝金河在臉書表明贊成，並引述一名計程車司機告訴他「會過勞死的，大多數不是因為工作」、「台灣這一代年輕人怕吃苦，才是台灣最大的危機」。對此，國民黨前立委孫大千提出「3大點」不同意見，認為計程車司機這番看法「代表了上一個世代與年輕世代之間的代溝」。

孫大千在臉書回應老謝，提出3點不同看法，表示許多人總認為「台灣這一代年輕人怕吃苦」，但事實上時代已經不同了。身為人父的他，三不五時提醒兒子當年努力和付出，但11歲兒子卻點醒他：「爸爸，一代過得比一代好，是正常的吧！」

但孫仍認為「代代都有著一本難唸的經」，每一個不同的世代，有著不同的成長背景，養成了不同的生命特質，也面對著不同的困境和挑戰：

「七年級遇到教改，從學校就開始當白老鼠，一堆當初熱門科系讀完出來後整個翻轉，找不到合適的工作。一出社會就遇到金融海嘯，更是絕望，且公司裡又有佔著不退休、擺老的人，導致他們30多歲還沒辦法賺到什麼錢，青春耗在低薪上。」

「八年級沒見識過台灣經濟起飛是什麼樣子，出社會領份吃不飽、餓不死的薪水，整天賣肝，上班、下班、睡覺，沒有女朋友，更看不到未來。」

最後，孫大千強調「不同的時代需求不同」，只要努力付出，一定會有收穫，勞動力量更是最主要的生產元素。在可預見的未來，機器人將取代絕大部分勞力工作，此時創意與技術將成為人力資源中的關鍵因素，這正是年輕世代的優勢，「世代之間本來就存在著對人生價值和工作意義的落差，所以，更加需要對話和理解。」