要黑人學生寫「奴隸制3個優點」家長怒譙學校網推爆！

2018年01月13日 09:06 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

位在美國威斯康辛州（Wisconsin）一間小學，傳出有老師出作業，要求學生列舉出奴隸制的3個優缺點，對此引發了黑人學生及家長的不滿，其中一名家長的媽媽將作業內容拍下後放上臉書，痛斥這樣的作業根本是間接地「種族歧視」

據「環球新聞(Global News)」報導，威斯康辛州沃瓦托薩市（Wauwatosa）的一間救世主路德教派學校(Our Redeemer Lutheran School, ORLS)傳出要求小四學生家庭作業，要分別列舉出奴隸制的3個優缺點，結果引發了黑人學生傑洛米(Jerome Berry)及他的母親翠蜜卡(Trameka Brown-Berry)的不滿。

翠蜜卡說，兒子對於作業相當苦惱，寫了3個缺點，卻想不出有什麼優點。她認為透過課程讓學生了解奴隸制的本意不是件壞事，但讓她錯愕的是作業的出題方式，「作業讓我兒子感到的困惑，等於是讓那些不是黑人的學生『間接種族歧視』，這是個非常不妥又很冒犯他人的行為。基本上，你不會去要求其他人列舉出強暴的3個優缺點，或是二戰時期納粹對猶太人瘋狂屠殺的3個優缺點吧？」

後來，翠蜜卡將作業PO上臉，引發網友留言力挺。密翠卡也說，她鼓勵兒子要勇於的表達出自己真正的想法，於是傑洛米在題目中寫下「我認為奴隸制沒有任何優點，所以我什麼都沒有寫。」而校方也火速發出一封「家長道歉信函」，強調作業的目的並非是強迫學生要認同奴隸制，只是一堂英語辯論課的主題，但作業出題方式確實冒犯到黑人，顯現校方「敏感度不夠」，今後這道題目將不再是課程內。校長范迪倫(Jim Van Dellen)也表示，將會加強提倡所有種族的平等人權，除了表達深摯遺憾，也感謝學生家長讓校方知道事情的嚴重性。