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台灣跟越南勞工誰比較慘？學者嘆：台員工是免洗筷

圖為國民黨立委高舉標語，痛批修惡一例一休是再度詐騙勞工。（姚志平攝）

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／綜合整理

《勞基法》修正草案三讀通過，勞動條件惡劣掀起網友謾罵聲不斷，近日有網友表示家中泰勞打算期滿後回國，「泰國做正常的工作可以領到24k，物價約比台灣便宜2至3成」，引發網友討論外籍勞工待遇問題，甚至有網友發現，越南勞動條件也優於台灣，且台資方在越南提供的待遇還優於台灣，究竟「台灣跟越南的勞工，哪個勞動條件比較慘？」

外勞想逃回國 「在泰國還有24k」

中山大學社會系教授王宏仁在《巷仔口社會學》刊文，整理出台、越勞基法比較，從「加班時數」可見，越南一年時數為200小時（例外300小時），但台灣修正後的勞基法，一年時數多達552小時；而「輪班間隔時間」，越南規定12小時，台灣則規定11小時、例外8小時。

「社會福利保險計算基礎」方面，越南勞基法規定以「全薪計算」，台灣勞基法則是以「底薪」計算；而「成立工會」方面，越南政府規定，新成立的公司，三個月內必須成立工會，「越南工人對於不合理的勞動條件、工資，經常透過罷工來要求改善，政府也都站在工人這一方」。

然而在台灣，144萬家企業卻只有990個企業工會，僅4.6％(6.6萬)企業實施勞資會議，但「台灣的工會要罷工，比登天還難...我們可以說，在台灣的大企業只為股東＝大資本家而存在，員工是用完就丟的免洗筷。」

王宏仁在文中痛批賴清德「想加班的人可以加班，不想加班的人也可以不必加班」說法，表示一條生產線豈能有5個人加班、5個人不加班的道理？並說台灣工人喜歡加班，是因為「現在政府把低薪問題變成是工人想要加班，卻不去解決因為低薪造成『不得不加班』的過勞問題，根本是倒果為因。」

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