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新勞基法3月上路 慣老闆要員工先簽「彈性工時制同意書」

新勞基法3月上路 慣老闆要員工先簽「彈性工時制同意書」(圖片／翻攝自PTT)

友善列印
／綜合整理

立法院10日三讀通過《勞基法》修正草案，其中第32條之1，將加班換補休法制化，也就是勞工加班不領加班費，而是改換成補休，但該條文也被質疑「恐怕勞工將拿不到加班費了」。昨(12)日就有網友爆料，勞基修法才剛通過，公司就已經要求員工簽署「彈性工時同意書」。

一名網友在PTT上發文表示，公司發下一張「彈性工時同意書」，加班不得領加班費，改成1：1換補休。原PO透露，即使內心十分抗拒不想簽，但想到「我孩子還要繳學費」，根本沒得選擇，他也不禁大嘆「這個補休真的休的到嗎？」

從原PO貼出的同意書中可以看到，上頭清楚載明「本人同意依據勞基法有關延長工作時間規定，配合單位工作需求延長工作時間。並同意延長工作時間，以補假休息代替工資。補假休息與延長工作時間之計算，係以一比一方式計算...」。

但原PO在文章發出後沒多久就將文章刪除，據傳是受到公司「關切」，憂心會丟掉工作只好刪除。但有網友動作相當快，將文章備份下來，引發網友熱烈論，紛紛留言痛批，「才剛審完，就有公司趕著推了」、「老闆會自律，你懂嗎」、「公司還真的很有效率」、「德政囉人民做功德」。

新勞基法3月上路 慣老闆要員工先簽「彈性工時制同意書」 新勞基法3月上路 慣老闆要員工先簽「彈性工時制同意書」(圖片／翻攝自PTT)

文章來源：PTT

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