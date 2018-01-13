清純護理師叼髮圈入浴超犯規 眼神勾人網友暴動了

2018年01月13日 11:43 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

近日有網友在網路上貼出一組正妹照，一名白皙牛奶肌正妹一邊泡著溫泉，嘴裡輕叼著髮圈一邊綁著馬尾，露出性感脖子與鎖骨，撩人姿勢讓不少網友為之瘋狂，有網友起底這名日本正妹現職身分是護理師後，忍不住激動呼喊：「好想被看護！」

據了解，這名日本正妹護理師名為「桃月なしこ」，現年22歲，平常喜歡角色扮演cosplay，時常在個人社群網站上分享寫真外拍作品，而日前她拍攝的這一組溫泉旅行照遭到網友挖出，掀起網友熱烈討論，其中一張身體僅用淡藍色浴巾裹著、嘴裡叼著髮圈、雙手舉起綁馬尾的照片，更是讓網友陷入瘋狂，直呼她有一種「勾人的邪氣」。

一系列泡湯寫真照掀起網友熱烈討論，紛紛大喊「一起泡好嗎？」、「我來關水」、「有股魔性」、「我覺得我有點中風了」、「這溫泉水一瓶1000我也買啊」。

日本正妹護理師「桃月なしこ」入浴寫真。（圖／翻攝自KAI-YOU.net）

日本正妹護理師「桃月なしこ」入浴寫真。（圖／翻攝自KAI-YOU.net）

日本正妹護理師「桃月なしこ」入浴寫真。（圖／翻攝自PTT）

日本正妹護理師「桃月なしこ」入浴寫真。（圖／翻攝自KAI-YOU.net）