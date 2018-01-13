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誰容易擄獲女人心？這2大點 讓醫生完勝工程師

誰容易擄獲女人心？這2大點 讓醫生完勝工程師。(圖片／達志影像)

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／綜合整理

真的是這樣嗎？有網友在網路上發文表示，自己的高中同學畢業後就讀某大學牙醫系，長相不是說特別突出，體重也稍微過重，可是卻從大一開始一連交往了好幾個正妹女友，每年的高中同學會帶來的女生更是讓大家驚呆，讓他不禁疑惑想問到底為什麼女生都偏愛「醫生」這個職業？

該名網友在PTT上發文表示，高中同學畢業後就讀台北某大學的牙醫系，身高約莫170公分，體重還是班上數一數二重的，但女友都很正，還一年換一個。原PO說，每年同學會他和念交大資工的同學都看傻眼，「他X的那個交大資工當初很後悔，為啥要因為住新竹放棄台大，甚至不選中國醫牙醫系？然後重點來了，他今年又換了一個輔仁的，光看我們都嫉妒了，到底為什麼醫學系可以一直換女友啊？」

文章一出，引發網友熱烈討論，有網友認為受到傳統觀念灌輸下，多數人都對於醫生這職業感到崇拜，「爸媽灌輸的囉，想看看要是家中有人是醫生，整個氣場就不一樣了」、「光醫生兩個字講出來尊榮感就出來了啦」、「女生都想當醫生娘囉」。另外職業穩定且收入普遍較高也是原因之一，「醫生講起來還是台灣最穩定的職業吧，如果連醫生都低薪沒落，就不用說其他產業了」、「現在牙醫很賺，我叔叔自己開月入百萬」、「醫生社會地位最高工作也最穩，就算轉職，還可以去當名嘴、出書當作家、創業從商或是當政治人物，醫生光環很好用的」。

文章來源：PTT

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