洋男辱台只鎖3天！館長宣布退出Twitch 官方回應讓網友怒了

2018年01月13日 14:35 陳慶餘

美籍實況主Cjayride日前找來2女3男在摩鐵直播（影片截圖）

去年6月曾爆出羞辱台灣的美籍實況主「Cjayride」日前直播平台Twitch上，在找來2女3男在摩鐵洗澡玩炮泡浴，並且在直播過程中戲稱台女「想吃洋腸」、「EZ」。相關的歧視言論惹怒「館長」陳之漢，但沒想到Twitch官方只願意封鎖他3天，而館長也在這幾天內持續被CJ及其友人挑釁。對此，館長今（13）日凌晨在開台宣布退出Twitch直播平台，而Twitch官方也緊急在臉書回應此事，但官腔說法還是讓不少網友都怒了。

館長9日在直播中提到，美籍Cjayride在直播中不斷侮辱台灣，因此在官方給台灣人一個滿意的答覆之前，他將不會在Twitch開台。館長強調，自己「錢可以不要，一定要維護台灣人尊嚴」。

台灣Twitch官方知情之後，雖然立刻BAN了CJ的直播帳號3天，並承諾館長「絕對會妥善處理」，但在被封鎖期間，Cjayride完全沒有任何反省的意思，反而轉戰其他平台，並且在實況內不斷諷刺及挑釁館長。

對此，館長今日凌晨開台表示自己一直被CJ及其友人騷擾，官方承諾的妥善處理「他都沒有看到」，而他繼續待在這個平台也只是被羞辱而已，因此在經過思考後他決定退出Twitch平台，「謝謝大家這段時間的陪伴。未來應該不在Twitch開台了」，而館長隨後也在臉書粉專上發文，「本人今日起退出tw（Twitch），我會讓你們看到台灣人的驕傲」。

而館長退出直播平台的消息傳出後，台灣Twitch官方也緊急在臉書上回應此事，「我們重視來自社群的聲音，Twitch 使用者規範是我們服務的基準，任何形式的歧視在 Twitch 上，是不被允許的，我們會用最高的標準和嚴謹的態度來看待。我們已經在溝通上盡了最大努力，針對最近事件，我們將採取更進一步的動作。」

不過此番聲明仍讓許多網友相當不滿，紛紛留言表示「有夠官腔的屁話」、「『重視來自社群的聲音』不要笑死人了，要不是你們的『合作夥伴』館長這兩天的動作和發言，你們會有今天的反應？」、「CJ是屢犯了，過去Twitch有任何懲處嗎？根本不當一回事啊」、「台灣圖奇就小圈圈集團，今天要是台灣人做CJ的事情早就被秒BAN封殺一輩子」。