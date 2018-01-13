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男友媽追問「月薪多少？」 她霸氣回覆就被趕出去

男友媽追問「月薪多少？」 她霸氣回覆就被趕出去(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

有些長輩對於兒女另一半的薪水很關心，有時會出言詢問，甚至惹惱對方。一名女網友近日抱怨，男友的媽媽不斷逼問她月薪，不過她始終不想透露，每次都敷衍回應，沒想到對方問不到甚至還反酸，女網友最後向男友抱怨此事，豈料竟然被趕了出去。

一名女網友在《靠北男友》表示，男友的媽媽每次都會追問她月薪，但原PO都僅說「看夜班多不多，輪夜班多一點就多一點錢」，但對方仍舊鍥而不捨，甚至酸「夜班也賺不了多少，你做夜班是不是什麼不好的工作？」。女網友聽聞也不想多加理會，於是告知男友要回醫院工作，男友媽一聽見關鍵字，馬上說「醫院哦！那一個月多少啊？」她只好回覆「不多啦！一個月五萬多一點」。

女網友在《靠北男友》抱怨男友的母親(圖翻攝自/靠北男友) 女網友在《靠北男友》抱怨男友的母親(圖翻攝自/靠北男友)

原PO隨後不悅的向男友抱怨「我媽都沒問你薪水多少，你媽問三小？」沒想到就被趕出去了，女網友也透露，事後男友的父親較明理也向她道歉，目前也與男友分手並搬出他家，而男友的母親也頻頻與她道歉，並表示不要計較這種事情，而原PO僅回「你不計較可是我計較」，然後便將對方封鎖。

許多網友紛紛表示「老一點好像都是這樣，我媽也是」、「我媽也會做這種事，跟他說我交男朋友了，就一直問對方一個月賺多少，爸媽做什麼工作，超討厭的」、「好像很常見耶！很多人初次見面就直接問你，做什麼的？薪水多少？」、「真的心裡的os都是『干你屁事』，還好沒繼續在一起，不然往後你的金錢被管得很死」、「霸氣的女子」。

女網友最終也選擇與男友分手(圖翻攝自/靠北男友) 女網友最終也選擇與男友分手(圖翻攝自/靠北男友)
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