男花750元買「89億支票」 淡定取款嚇到櫃員報警

2018年01月13日 15:36 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

男子網購19 8億存款單到銀行取現。（影／翻攝梨視頻）

是太天真還是笨？雲南一名男子為了還債，上網花166元（約新台幣758元）買了一張價值19.48億元（約新台幣89億）的「定期存款單」，興沖沖跑到銀行換錢，沒想到巨額把銀行人員嚇了一跳，一查之後立即報警，男子遭銬回警局盤問。

綜合陸媒報導，一名身穿藏青色夾克的男子9日帶著一張寫有19.48億元的定期存款單前往雲南玉溪市一間建設銀行要求取款，櫃員看見如此鉅額當場愣住，「工作這麼久，世面見過不少，可十幾億的存單還真是頭一回見」，櫃員感覺事有蹊蹺，一查發現並無紀錄，存款單根本是假的，於是報警處理。

見櫃員報警後，男子擔憂事情搞大，一把將存款單搶了過來準備一口吞掉，好在銀行人員反應快，證據才沒被湮滅。

嫌犯季姓男子在落網後坦承「家裡蓋房子欠人錢，債主催得緊」，日前手機收到了一封來路不明的短信，通過網址認識了一個做銀行支票的人，因此花了166元向對方訂購巨額存單，讓警方忍不住大嘆：「真是想錢想瘋了！」目前季男已交保候審，案件正在進一步調查中。

此案件在網路上掀起網友熱議，讓不少網友感到難以理解，直呼「真想一個平底鍋把你拍醒，能不能有點腦子？」、「真能換到上億元的話，他會賣你166元嗎？」、「這不是天方夜譚嗎？」、「該說他太天真，還是該說他智商太…。」