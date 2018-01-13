 ;

德國正妹交往亞裔男友收死亡威脅 酸民崩潰嗆「亞洲男不是真男人」

貝恩與男友交往兩年，但卻常常收到酸民攻擊（翻攝IG）

友善列印

歧視無所不在！德國一位曾經入選過德國小姐前4強，同時也是個網紅兼Youtuber的正妹貝恩（Farina Behm），近日公開了一部她與亞裔男友交往兩年的心路歷程影片，內容提到她自從公開她與男友的戀情之後，除了不斷收到歧視私訊外，更有人每天寄20封死亡威脅信給她，讓她相當困擾。

貝恩日前在個人的YouTube頻道上傳了一部「交了亞裔男友後，收到死亡威脅（Receiving Death Threats for Having an Asian Boyfriend）」為題的影片。在影片中，貝恩提到她與交往兩年的亞裔男友東恩（Dong In）在一起的過程中，收到大量死亡威脅與受到不少歧視的狀況。

貝恩與男友交往兩年（翻攝Youtube） 貝恩與男友交往兩年（翻攝Youtube）

貝恩在影片中表示，當她與男友一起出門時，常常會被不少人用異樣眼光看待，但還好他們都不會直接上前羞辱他們，但這種狀況到了匿名的網路上卻相當嚴重，不少網友都曾透過私訊來嘲諷它們兩個之間的關係，甚至還有人發訊息向她表示「自己是個真男人，因為亞洲男不是真男人」，讓她相當傻眼。

貝恩指出，男友的爸媽雖然是韓國人，但東恩卻是在德國土生土長，兩人平常的相處模式也完全沒有任何文化或是語言的隔閡，因此她在收到這些歧視私訊以及死亡威脅時，她也只能為這些人感到遺憾，因為這些人完全不懂愛的真諦，「反正你也改變不了那些人的想法，只要自己知道這段感情很完美、幸福就可以了。」

貝恩曾經參加過德國小姐選美（翻攝IG） 貝恩曾經參加過德國小姐選美（翻攝IG）

而這類的歧視事件也不只發生在貝恩身上，去年9月，來自加拿大的正妹實況主「ST Peach」凡娜塔（Lisa Vannatta）也因為公開了她的亞裔男友而飽受酸民的炮火攻擊，當時就引起不少網友熱烈討論。

身材火辣的ST Peach也因為交往亞裔男友而被酸民攻擊（翻攝IG） 身材火辣的ST Peach也因為交往亞裔男友而被酸民攻擊（翻攝IG）
男花750元買「89億支票」... 館長霸氣抵制CJ關Twitc...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。