德國正妹交往亞裔男友收死亡威脅 酸民崩潰嗆「亞洲男不是真男人」

2018年01月13日 16:20 陳慶餘

歧視無所不在!德國一位曾經入選過德國小姐前4強,同時也是個網紅兼Youtuber的正妹貝恩(Farina Behm),近日公開了一部她與亞裔男友交往兩年的心路歷程影片,內容提到她自從公開她與男友的戀情之後,除了不斷收到歧視私訊外,更有人每天寄20封死亡威脅信給她,讓她相當困擾。

貝恩日前在個人的YouTube頻道上傳了一部「交了亞裔男友後,收到死亡威脅(Receiving Death Threats for Having an Asian Boyfriend)」為題的影片。在影片中,貝恩提到她與交往兩年的亞裔男友東恩(Dong In)在一起的過程中,收到大量死亡威脅與受到不少歧視的狀況。

貝恩與男友交往兩年(翻攝Youtube)

貝恩在影片中表示,當她與男友一起出門時,常常會被不少人用異樣眼光看待,但還好他們都不會直接上前羞辱他們,但這種狀況到了匿名的網路上卻相當嚴重,不少網友都曾透過私訊來嘲諷它們兩個之間的關係,甚至還有人發訊息向她表示「自己是個真男人,因為亞洲男不是真男人」,讓她相當傻眼。

貝恩指出,男友的爸媽雖然是韓國人,但東恩卻是在德國土生土長,兩人平常的相處模式也完全沒有任何文化或是語言的隔閡,因此她在收到這些歧視私訊以及死亡威脅時,她也只能為這些人感到遺憾,因為這些人完全不懂愛的真諦,「反正你也改變不了那些人的想法,只要自己知道這段感情很完美、幸福就可以了。」

貝恩曾經參加過德國小姐選美(翻攝IG)

而這類的歧視事件也不只發生在貝恩身上,去年9月,來自加拿大的正妹實況主「ST Peach」凡娜塔(Lisa Vannatta)也因為公開了她的亞裔男友而飽受酸民的炮火攻擊,當時就引起不少網友熱烈討論。