館長霸氣抵制CJ關Twitch 曝月損一輛國產車

2018年01月13日 16:23 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

先前曾因侮辱台灣人而引發爭議的《Twitch》美籍人氣直播主Cjayride（CJ），近日又在摩鐵直播兩女三男玩泡泡浴，甚至還戲稱「台女想吃洋腸」，更暗喻台灣女孩很好上、很EZ(easy)，歧視的言論也引發台灣網友不滿，而「館長」陳之漢更氣得開直播反擊，今(13)日宣布退出Twitch直播平台，他也曝光將月損一輛國產車。

美籍實況主Cjayride日前找來2女3男在摩鐵直播（圖截自影片）

館長直播時提到，已經決定好要離開《Twitch》，「我一定會把台灣人面子用的妥妥的，我還是一句話，官方其實答應我很多事情，但我不能講。可是我實在是受不了了，我只能說，跟CJ這夥人做出來的根本是相反的，說要往東走卻往西走」更透露對方已開出價碼，但為了這件事，他一個月少了不少錢，但僅能透露價格約一台國產車，但他仍堅持「為了台灣人的尊嚴，這個錢他可以不要賺」，也表示他從來沒有為難過《Twitch》，甚至長期支持他們。

許多網友也表示相當不捨「館長，你去哪開台我就去哪看。記得告訴我們，加油！正港男人！」、「身為一個男生，因為館長的勇敢與愛護民族的心，而感動流淚，可惜我只是無能為力的廢物，謝謝館長，辛苦了」、「看館長淚盈眶，覺得超不捨」、「維護台灣女性自尊是一定要的」、「個人認為依館長的等級，實在沒有必要為了一個只有500粉絲的魯蛇小咖這樣大動作，大家一起抵制辱台老外就好，但木已成舟還是尊重館長的決定，館長加油」。