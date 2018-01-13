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太巧！男拍美景發現照片上「有黑點」 放大看好驚奇

太巧！男拍美景發現照片上「有黑點」 放大看好驚奇(圖翻攝自推特/@bestgav)

友善列印
/綜合報導

許多人旅遊看見美景時，都會透過拍照的方式紀錄旅程。英國一名男子日前與朋友至北愛爾蘭遊玩，期間看見壯麗的美景，紛紛拿出手機記錄眼前的景象，拍完照後就收起手機，也沒有仔細觀看，沒想到回到家後，他重新看照片，意外發現一幕神奇的畫面。

居住於倫敦的43歲男子貝斯特(Gavin Best)，先前與朋友到北愛爾蘭旅遊，他們一行人登上卡夫山(Cave Hill)的山頭上欣賞風景，並拿出手機將眼前美景拍攝下來，起初貝斯特並沒有仔細看拍攝後照片，不過回家後用電腦審視時，卻發現照片懸崖邊有一個黑點，好奇心驅使下他將照片放大看。

放大一看剛好是一名正在跳躍的男子(圖翻攝自推特/@bestgav) 放大一看剛好是一名正在跳躍的男子(圖翻攝自推特/@bestgav)

豈料發現竟然是一個人，而且當時呈現跳躍的模樣，貝斯特驚訝地表示「我覺得這一切實在是太巧了，在我拍照的瞬間，剛好捕捉到那個陌生人跳躍的一幕，當時我根本沒有意識到周圍有人」。許多網友對於這樣的巧合也驚訝不已「這要多巧的巧合，才能促成這張照片啊！」、「世界的巧合總是不可思議」。

也有網友認為，在懸崖邊跳躍是相當危險的事，紛紛表達關心「你確定那個人還在嗎？」、「他會不會是真的要跳懸崖求死？」、「你確定你拍到的是人嗎？」而貝斯特也回應，該名陌生人並無大礙，而且之後他也有拍到，懸崖邊陸續出現2、3名人的身影，駁斥網友的說法。

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