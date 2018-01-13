堅信末日即將到來 男子創邪教性侵女童

2018年01月13日 21:30 陳慶餘

美國猶他州的兩名男子，因為對末日將近以及童婚這兩件事深信不疑，竟創立邪教並綁架了多名幼童，並且還分別與4歲以及8歲的女童結婚並且性侵，兩人目前已經被檢方以性侵兒童的罪名起訴，會來還恐怕會面對更多罪名。

綜合外媒報導，美國猶他州鹽湖城的33歲男子柯特哈普（John Coltharp）及34歲夏佛（Samuel Shaffer）篤信一個摩門教中的神祕分支，這個教派的信條認為末日即將到來、並且還主張一夫多妻及童婚制度，兩人也因此在去年夏天秘密舉辦婚禮，並各娶了分別只有4歲及8歲的女童，其中一名女童更與他們有親戚關係。

猶他州警方上個月在當地的一處偏僻沙漠中，發現2名被他們綁架的男童，接著又在附近的拖車上發現被安置在大型塑膠桶內的4名女童，在緊急送醫治療後，更發現這些兒童都有遭到性侵的痕跡。

除了綁架兒童以外，兩人還創立邪教並且在網路招募成員，他們承諾，凡是入教的人都能夠被許配一名兒童。警方指出，兩人雖然企圖在遍遠的地區建立起邪教基地，但最終仍被警方發現並且破獲，兩人目前都已被檢方已性侵兒童的罪名起訴，會來還將面對後續的更多指控。

警方在偏遠沙漠找到失蹤的兒童（翻攝Iron County Sheriff推特）