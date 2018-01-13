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三寶停車緊貼隔壁！孕婦無奈廣播找人 網：車主太胖

三寶停車緊貼隔壁！孕婦無奈廣播找人 網：車主太胖(圖翻攝自/爆料公社)

友善列印
/綜合報導

許多人將車停在停車格時，都會將兩邊空出空間，一來是方便自己下車，二來是讓隔壁的車有位置上下車。最近一名網友抱怨，高雄一名孕婦開車到漢神巨蛋百貨購物，沒想到取車離開時，竟發現隔壁停放的車緊貼著她的，無奈只好請櫃台廣播，等了半小時車主都沒現身，讓許多網友怒批「太自私了」。

一名網友在《爆料公社》提到，懷孕的姊姊到漢神巨蛋百貨購物，殊不知竟遇到停車緊貼鄰車的狀況，導致他的姊姊根本無法進到車內，只好請櫃檯廣播要求車主移車，結果等了30至40分鐘，車主始終沒有現身，最後只好麻煩警衛幫忙，請他從副駕駛爬進去再將車開出來。

白色車主將車停的緊貼隔壁，讓人根本無法進出(圖翻攝自/爆料公社) 白色車主將車停的緊貼隔壁，讓人根本無法進出(圖翻攝自/爆料公社)

許多網友看了也忿忿不平的表示「他可能很胖，不然不可能留這麼大位子給自己下車」、「很自私的人」、「肯定是個大胖子」、「歪成這樣！駕照雞腿換的呀」、「技術太爛了」、「自己方便，別人隨便」、「也給警衛ㄧ個讚」、「神車三寶，不意外」、「停車格已經小了還那麼自私，是想讓人刮到他車然後要求賠償吧！」

也有網友認為停車位有問題「這個百貨公司的停車格合法嗎？怎麼覺得好小」、「這車格畫的有問題，停的車也有問題，這樣的車格要車頭先進」、「怎麼看都是停車場太小氣，賺這種錢連下車的空間都沒有」，還有人提供停車方法「遇到這麼窄的停車格，如果我是白車，我就會改成車頭進去，靠右邊停了！方便隔壁車進出也方便自己，避免有酒窩(靜態凹痕)！」

最後還請警衛幫忙先從副駕駛座進入，才成功將車開出來(圖翻攝自/爆料公社) 最後還請警衛幫忙先從副駕駛座進入，才成功將車開出來(圖翻攝自/爆料公社)
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