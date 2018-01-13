就愛老女人！老公外遇找阿嬤級小三 人妻超傻眼

2018年01月13日 21:59 陳慶餘

雖然俗話說「妻不如妾，妾不如偷」，但這位口未免也太重了吧！馬來西亞一名人妻近日發現老公背著她在外面偷吃長達一年，而且對象竟然還是一名已經有小孩，甚至是有孫子的阿嬤級小三，兩人甚至囂張到把發生關係的影片拍下來傳給元配示威，要她自己識相點不要妨礙他們「小倆口」，氣得人妻只好將兩人的不倫關係PO上網，希望廣大的網友能幫她討回公道。

一位女網友在臉書社團《JB吹水站》發文，表示自己的老公和小三已經來往長達一年，而且對方竟然還是一個有小孩、有孫子的阿嬤級人物，讓人妻氣得對老公及小三喊話，要他們兩個不要再打擾她與孩子，「希望我的朋友幫我分享出去，我們給他紅，給這個老女人的家人看她做出這樣的事情」。

人妻指出，自己的老公早有出軌紀錄，但是當時因為她剛好懷孕，為了孩子她只好忍了下來，但沒想到才過沒幾年，老公還是狗改不了吃屎「我認識他10多年，懷孕的時候，他叫外面女人打電話來笑我，我辛苦把孩子生下來，他就跑了，一毛錢都沒出過，最近跑回來找我，我為了孩子，給他機會，結果他一樣不出錢，還跟我拿錢去喝酒，現在又搞了個老女人！」

原來，人妻的老公在一年多前開始與這個老女人開始曖昧，直到兩人傳了不雅影片給她看，她才知道兩人之間的關係，「他半夜傳來這個視頻，說在跟女朋友ＸＸ，可以這樣對我嗎？我辛苦養大小孩，他卻說他喜歡老女人！」

貼文曝光後，不少網友看到這個阿嬤級小三的照片都大吃一驚，紛紛留言表示「胃口真好」、「妳比她美多了」、「這種不負責任的男人！讓他飛吧！留在身邊太委屈自己！因為變態喜歡老母雞！」、「爛男人早點解脫，你要感謝這個女人讓你早點發現你老公在外面搞外遇，單親也能過的好好的，祝福你和孩子」。