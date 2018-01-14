為了趕貓咪！他在椅墊放「尖刺障礙物」惹人怨 網友卻戰翻

2018年01月14日 08:15 杜炤佑

路邊常見流浪貓會睡在機車椅墊上，甚至把車殼、坐墊當成磨爪板，但車主卻求助無門，只能默默承受。日前就有網友在臉書PO文表示，在一間地下室停車場看見一輛機車車主為了不讓貓咪爬上椅墊，竟放了許多尖刺的「障礙物」，讓她不禁想說：「有需要這樣子嗎？」話題也引起網友議論。

女網友在臉書「爆廢公社」發文表示，日前在一間地下停車場停車時，發現有車主「真的很有心」，因為最近地下室有幾隻貓咪會跳到機車椅墊上，或是躲在汽車下取暖，因此就有車主在機車椅墊上，放了許多用瓶蓋特製的尖刺物，想要阻止貓咪爬上椅墊，但這個行為也讓原PO相當不解，直說「有需要這樣子嗎？」

車主將瓶蓋做成障礙物，試圖防止貓咪爬上坐墊。(圖/爆廢公社)

對此，有網友認為車主並沒有錯，「每個人都有自己喜歡或不喜歡的，至少我覺得這個方法是安全又不傷害到誰」、「這樣還好啊～傷害力不大，貓也沒那麼笨」、「這是很溫和的嚇阻啊！我們愛貓狗，不代表別人也要跟著喜歡，而且這是我看過最可愛的刺墊，我們坐上去都不見得會受傷了～」、「還好吧？貓要是在上面磨爪子，倒楣車主要找誰賠？」、「你睡一覺起來看到自己的愛車被抓的亂七八糟你會開心？」、「貓應該不會那麼笨吧？可是機車坐墊都是貓腳印，當下又沒得擦，覺得很困擾。」

不過也有網友認為車主行為不妥，「太扯，看到很生氣！」、「讓流浪貓取暖一下會怎樣」、「我個人看到貓爬上去是不會生氣，腳印擦一擦就好」、「說不定真的有貓因此受傷，只是沒人知道」。